20 березня — яке церковне свято, чому не можна нікому розповідати про свої плани

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 березня, в православному календарі день пам’яті Марії Єгипетської. Вона жила в кінці V – на початку VI століття в Олександрії. У 12 років вона втекла з рідного дому та захопилась розпусним способом життя, спокушаючи на гріховну дорогу безліч молодих людей. Протягом 17 років вона жила так, поки Господь не навернув її до покаяння.

Одного разу, гуляючи берегом моря, Марія побачила корабель, що вирушав із паломниками до Палестини на свято Воздвиження Хреста Господнього. Вона вирішила піднятися на корабель, щоб спокушати молодих людей. Після прибуття до Палестини, вона намагалася увійти до Храму Воскресіння Христового, але невидима сила не дозволяла їй це зробити. Благодать Божа просвітила її розум і серце, і Марія зрозуміла, що її життя розпусним, а гріхи не впускають до храму.

Після цього Марія спокійно увійшла до храму та вклонилася Святому Хресту. Потім їй вказали йти до Йордану, де вона знайшла спокій. Там вона відпочила, вмилася в річці, причастилася в храмі й поїла хліба. Після цього вона вирушила до пустелі, де прожила 47 років, викорінюючи зі свого серця всі пристрасті та виконуючи тяжкі практики.

Церковне свято 20 березня — день пам'яті мучениці Фотини Самарянині

Вона була жінкою, про яку відомо з Євангелія від Іоана. Її історія пов’язана з подією біля криниці, де вона зустріла Ісуса.

Фотина жила в Самарії, і на той час самаряни та юдеї не спілкувалися між собою через ворожнечу між націями. Одного разу Фотина прийшла до криниці, і там вона зустріла Ісуса. Він попросив її напоїти його водою. Фотина була здивована, що чоловік-юдеєць звернувся до неї, самарянки, з проханням. Але Ісус сказав їй, що він може дати їй воду, яка стане джерелом води, що виринає в життя вічне.

Ця зустріч змінила Фотину. Вона вірила в Ісуса і стала його послідовницею. Пізніше її син Віктор також став християнином. Однак їхня віра призвела до переслідувань. Міський начальник Атталії намагався переконати Віктора відмовитися від віри, але Віктор відповів, що він хоче бути проповідником християнства, як його мати і брат.

Святий Віктор був обезголовлений за свою віру, а Фотина разом з іншими християнами була приведена до суду в Римі. Там вони зазнали багато мук, але вірили в Христа. Господь обіцяв бути з ними, і вони витримали до кінця. Фотина стала мученицею, а її віра в Ісуса залишилася незламною.

Прикмети 20 березня

Народні прикмети 20 березня / Фото: Pexels

Дощить — чекайте на великий урожай грибів.

Півень кричить під час дощу — покращиться погода.

Хмари пливуть проти вітру, а ворони літають високо в небі — до дощу чи снігопаду.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна нікому розповідати про свої плани і мрії, інакше вони точно не здійсняться. Також намагалися не носити одяг, виготовлений із будь-якої тканини, крім льону. Так селяни захищалися від нечистої сили.

Що можна робити завтра

Традиційно цього дня вмивалися водою з криниці. Також обов'язково використовували цю воду для поливання городу. Вірили, що вона стає лікувальною і допомагає рослинам краще рости.

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