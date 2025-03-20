20 березня — яке церковне свято, чому важливо проводити час в молитві і думати про світле

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 20 березня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави. Монастир святого Сави був одним із головних духовних центрів на Сході, і багато монахів, які там жили, стали прикладом високої моральності, аскетизму та посвяти Богові.

Найвідоміший інцидент трапився в 7 столітті, коли монастир зазнав нападу арабських військ. Під час цього нападу загинули численні монахи, які відмовилися відмовитися від своєї віри та духовного шляху, навіть під загрозою смерті. Їхня смерть стала мученицькою — вони загинули за віру в Христа, і їхній подвиг став символом незламної віри та відданості.

Монастир святого Сави, незважаючи на ці страшні події, продовжував залишатися важливим духовним осередком. Пам'ять про святих Отців, які загинули за віру, залишається живою й донині, і вони є прикладом для християн у всьому світі, нагадуючи про важливість духовної стійкості та самовідданості вірі.

Прикмети 20 березня

Народні прикмети 20 березня / Фото: Unsplash

Ясна погода — чекайте на теплу весну з малою кількістю опадів.

Мороз або снігопад — березень ще "пограється" зі своєю холодною погодою, але скоро прийде справжня весна.

Туман або мряка — весна буде дощовою і вологою.

Що сьогодні не можна робити

Це період Великого посту, Церква забороняє вживати їжу, яка не відповідає вимогам посту — тобто м'ясо, молочні продукти, яйця та алкоголь. Це час для духовного очищення і покаяння, тому важливо дотримуватися правил посту. Також варто уникати поганих думок, пліток, образ і сварок. Великій піст — це час для очищення не лише тіла, а й душі, тому важливо працювати над власними емоціями та поведінкою.

Що можна робити сьогодні

Важливо приділити більше уваги молитві та покаянню. Церква закликає вірних до глибокого духовного очищення, роздумів про свої помилки і звернення до Бога з проханням про прощення. За традицією Великого посту, 20 березня потрібно дотримуватися посту, що включає відмову від м'яса, молочних продуктів і алкоголю. Потрібно також допомагати нужденним, займатися благодійною діяльністю та виявляти милосердя до інших, як духовна праця та вираження любові до ближнього.

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