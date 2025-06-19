Церковне свято 20 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 20 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Ймовірно, він походив з малоазійської Лікії, був єпископом Патари. Інколи його пов’язують з містом Тир, що у Фінікії (нині Ліван).

Він прославився як ревний пастор, невтомний борець з єресями, особливо з орігенізмом (вчення Орігена), хоча він і не відкидав все, що там було описано, але очищав його від хибних елементів.

Під час гонінь імператора Діоклетіана (кінець III — початок IV століття), постраждав за свою віру в Христа. Прийняв мученицьку смерть від меча. Стратили його приблизно 311-312 року в Халкидоні.

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Прикмети 20 червня

Народні прикмети 20 червня / © unsplash.com

Дощить — липень і серпень будуть сирими.

Багато мошок і комарів — до врожайного літа, але частих дощів.

Павуки дуже активно плетуть павутину — чекайте на тривалу гарну погоду.

Що завтра не можна робити

У народі вірили: якщо 20 червня вбити павука — можна накликати лихо, тож до цих створінь у цей день радили ставитися з особливою обережністю. Не радили також їсти м’ясо птахів, окрім перепілки — така страва могла принести прикрощі чи невдачу.

Що можна робити завтра

Святому священномученику Методію звертаються з молитвами про полегшення тілесних страждань і зцілення душевних ран — як до заступника й цілителя. У давнину цього дня предки вирушали на перепелине полювання. Особливою прикметою вважалося побачити білого перепела: така зустріч обіцяла незвичайну радість і щасливі події. А якщо вдавалось його впіймати — вірили, що талан супроводжуватиме людину впродовж усього життя.