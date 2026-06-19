Церковне свято 20 червня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 20 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Про ранні роки життя святого Методія відомо небагато, однак церковні джерела свідчать, що він був єпископом міста Патари в Лікії (територія сучасної Туреччини). Це був важливий християнський осередок у період, коли Церква ще переживала часи нестабільності та періодичних гонінь.

Як єпископ, Методій відзначався глибоким богословським знанням, ревністю у проповіді Євангелія та турботою про свою паству. Його служіння припало на добу, коли християни часто зазнавали переслідувань з боку язичницької влади, а самі церковні громади потребували духовного зміцнення.

Святий Методій вважається одним із тих церковних діячів, які не лише навчали віри, а й формували духовну свідомість ранньої Церкви. У переданні він постає як оборонець чистоти християнського вчення, який виступав проти єресей та викривлень віри.

Реклама

Його проповіді та настанови були спрямовані на утвердження християн у вірі, зміцнення моральних засад і збереження єдності громади. Саме тому його діяльність мала значення не лише для Патар, а й для ширшого церковного середовища Малої Азії.

У період чергової хвилі гонінь на християн святитель Методій був заарештований. Від нього вимагали зречення віри та поклоніння язичницьким богам, однак єпископ залишився непохитним.

Його мученицька смерть стала завершенням земного служіння, але водночас — початком його вшанування як святого. Церква сприйняла його подвиг як свідчення абсолютної вірності Христу, навіть ціною життя.

Прикмети 20 червня

Народні прикмети 20 червня / © pexels.com

Якщо 20 червня ясний і теплий день — літо буде врожайним і без різких похолодань.

Ранковий туман обіцяє теплу, але вологу погоду найближчими днями.

Якщо ввечері небо чисте й зоряне — найближчі дні будуть сухими.

Що завтра не можна робити

Церква ж у цей день, як і завжди, закликає до стриманості в словах і вчинках. Вважається неприпустимим сваритися, проявляти грубість, заздрити, бути скупим або відмовляти у допомозі. Окремо наголошується, що зневіра також є духовним гріхом, якого слід уникати.

Реклама

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день відомий як Методій Перепелятник. Таку назву він отримав через давній звичай: саме в цей період мисливці вирушали на полювання на перепелів, адже птах був особливо доступним у літню пору. Існувало й добре повір’я: якщо сьогодні нагодувати безпритульну тварину, зроблене добро неодмінно повернеться, а фінансові труднощі оминуть стороною.

Новини партнерів