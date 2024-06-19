20 червня — яке церковне свято, з ким потрібно обов'язково помиритися цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Він був відомий своєю справжньою чернечою скромністю та твердим захистом православ’я. Методій Патарський активно протистояв єресям, особливо орігеністам. Його заарештували язичники, але він залишався непохитним у своїй вірі та був засуджений до смерті через обезголовлення 312 року.

Прикмети 20 червня

Народні прикмети 20 червня / Фото: Unsplash

Ввечері більше, ніж зазвичай, кричать лебеді — буде дощ.

Павук активно плете павутину до тепла.

Жаба виповзла з води — задощить.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня відправлятися в дорогу, знаючи, що на вас там не чекають, інакше вся подорож виявиться пустою. Заборонено рахувати гроші, тому що доведеться їх витратити на нікому не потрібні речі.

Що можна робити завтра

Цей день сприятливий для щиросердечної розмови чи примирення. Наші пращури вірили, що якщо набратися сміливості, то можна помиритися з давніми ворогами, що принесе в життя щастя.

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