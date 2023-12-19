20 грудня — яке церковне свято, чому категорично заборонялося купувати нове взуття

Завтра, 20 грудня, в православному календарі день пам’яті Ігнатія Богоносця. Ігнатій Богоносець був одним з перших отців Церкви, єпископом Антіохії, учнем апостола Івана Богослова, святий, мученик. Він народився в Сирії 35 року і помер в Римі 107 року, де його кинули на розтерзання звірам. Він написав сім листів до різних церковних громад, в яких він захищав православну віру і закликав до єдності Церкви. Він був названий Богоносцем, тому що любив Господа всім своїм серцем і носив Його в собі. Його святі мощі зберігаються в Римі в церкві святого Климента.

Прикмети 20 грудня

Народні прикмети 20 грудня / Фото: Pexels

Морозна погода до спекотного літа.

Хуртовини та відлига — до дощового літа.

Іній на деревах — погода найближчими днями буде ясною.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна ворожити, свататися, веселитися. Не варто і брати в борг гроші, тому що тоді будете так жити весь наступний рік. А ще заборонялося купувати нове взуття. Вірили, що це забере у людини довголіття.

Що можна робити завтра

Цей день в народі називали "Гостьовик", тому що прийнято було ходити у гості до родичів, проводити час зі своєю сім'єю. Також важливо було вітатися з кожним зустрічним. Вважалося, чим більше здоров'я побажаєш іншим цього дня, тим здоровішим будеш сам.

Читайте також: