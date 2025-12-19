Церковне свято 20 грудня / © unsplash.com

Завтра, 20 грудня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій народився, ймовірно, у Сирії або Малій Азії, приблизно в кінці I століття. Він був учнем апостола Івана Богослова і вважався одним із Апостольських Отців, тобто тих, хто безпосередньо пов’язаний із апостолами Христовими. Ігнатій став єпископом Антіохійської церкви, яка в ті часи була однією з найважливіших центрів християнства.

Ігнатій активно проповідував християнство серед язичників і євреїв, організовував громади вірян і підтримував зв’язки між ними. Він наголошував на єдності церкви, ролі єпископа та важливості догматичної вірності. Йому приписують сім відомих листів до різних християнських громад (Рим, Ефес, Смирна, Філадельфія, Магнезія, Тралія, Полікарп), у яких він закликає до стійкості у вірі, єдності та любові до Бога.

Ігнатія заарештували під час гонінь на християн при імператорі Траяні (98–117 роки). Його везли з Антіохії до Риму для страти. По дорозі Ігнатій залишав листи до християн, у яких виражав готовність віддати своє життя за Христа. У Римі його кинули на розтерзання до левів у Колізеї, що стало його мучеництвом і свідченням віри.

Прикмети 20 грудня

Легкий мороз і ясна погода — зима буде м’якою і короткою.

Туман — до відлиги.

Замерзлі річки 20 грудня — зима буде стійкою.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями існують певні заборони: не слід ні позичати, ні давати гроші в борг, інакше можна провести рік у фінансових труднощах. Також існує повір’я, що купівля взуття цього дня може ніби “вкоротити” власне життя, тому краще утриматися від таких покупок.

Що можна робити завтра

У православне свято віруючі звертаються до святого Ігнатія Богоносця з молитвами, просячи його про захист від пристріту та злих сил, підтримку в справах і сімейний добробут. Йому також моляться за тих, хто віддалився від віри, просячи допомоги у поверненні до духовного шляху. Вірування стверджують, що святий охороняє дім, тому його просять оберігати оселю від будь-яких небезпек і негараздів.