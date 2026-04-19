Завтра, 20 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Теодора Трихіни. Святий Теодор народився у Константинополі в благочестивій і заможній родині. Від юних років він вирізнявся серйозністю, стриманістю та схильністю до духовного життя. Попри можливість жити в достатку та займати високе становище у світському суспільстві, Теодор обрав зовсім інший шлях — шлях зречення.

Він залишив батьківський дім і вступив до монастиря, де повністю присвятив себе молитві, посту та послуху. Уже на початку свого чернечого життя він виявляв надзвичайну ревність до подвигу, прагнучи досягти духовної досконалості через суворе самозречення.

Особливістю подвигу преподобного стало його винятково суворе ставлення до власного тіла. Він носив грубий одяг із волосся (грецькою — «трихіна»), що й дало йому ім’я — Трихіна, тобто «той, хто носить волосяницю». Такий одяг постійно нагадував йому про покаяння і стримував тілесні бажання.

Святий вів украй стримане життя: майже не вживав їжі, проводив довгі години в молитві, а ночі часто проводив без сну. Він свідомо уникав комфорту, прагнучи повного внутрішнього очищення. Його подвиг не був зовнішнім проявом, а глибоким внутрішнім шляхом боротьби з пристрастями.

З часом преподобний Теодор отримав від Бога дар духовного прозріння та чудотворення. До нього приходили люди з різними потребами — за порадою, розрадою та зціленням. Його слово мало особливу силу, бо походило з глибини духовного досвіду.

Попри славу, що зростала навколо нього, святий залишався смиренним і уникав людської похвали. Він не шукав визнання, а навпаки — прагнув усамітнення, вважаючи, що лише в тиші серце може по-справжньому почути Бога.

Преподобний Теодор відійшов до Господа в мирі, залишивши по собі приклад істинного чернечого життя. Після його смерті біля його мощей відбувалися численні зцілення, що ще більше зміцнило віру людей у його святість.

Прикмети 20 квітня

Вранці туман — вдень чекайте на ясну погоду.

Черемха вже зазеленіла — можливі заморозки.

Ворони грайливо літають в небі — до погожих днів.

Що завтра не можна робити

У народній традиції цей день наділявся особливою застережливою силою. Вважалося, що будь-які фінансові операції, пов’язані з позикою — як надання, так і отримання грошей — можуть обернутися тривалими матеріальними труднощами та нестачею. Так само його уникали для створення сім’ї: сватання чи вінчання в цей час сприймалися як невдалий початок подружнього життя, що нібито прирікав союз на швидкий розпад і відсутність гармонії.

Що можна робити завтра

Люди обов’язково відвідували храм, підносили молитви за упокій душ померлих родичів, вірячи, що це сприяє їхньому входженню до Царства Небесного. Окрім духовних дій, день вважався сприятливим і для символічного очищення оселі: прали рушники та постіль, надаючи цьому не лише побутового, а й обрядового значення — як способу позбутися накопиченої негативної енергії та відновити внутрішню рівновагу.