20 липня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не накликати на себе біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 липня, в православному календарі день пам’яті святого славного пророка Іллі. Ілля народився в Тесві, в Гілеаді (сучасна Йорданія). Ім'я Ілля означає "Мій Бог - Ягве". Він жив у IX столітті до нашої ери в час правління ізраїльських царів Ахаза і Єзавелі.

Ілля відомий своїм непримиренним протистоянням ідолопоклонству і корумпованій владі. Він часто викривав гріхи царів і народу, закликаючи їх до покаяння і повернення до істинного поклоніння Богові. Ілля оголосив царю Ахаву, що Бог посилає трирічну посуху як покарання за ідолопоклонство. Під час посухи Ілля перебував у вдови в Сарепті Сидонській. Там він зробив чудо, збільшивши запаси борошна і олії вдови, а також воскресив її сина.

Ілля кинув виклик 450 пророкам Ваала на горі Кармель. Він продемонстрував силу Бога, коли вогонь з неба спалив його жертву, тоді як пророки Ваала не змогли викликати свого бога. Після знищення пророків Ваала Ілля втік від гніву Єзавелі до гори Хорив, де Бог з'явився йому в тихому віянні. Ілля викрив царя Ахава і його дружину Єзавель у несправедливому захопленні виноградника Набота та прорік їхню загибель. Ілля обрав Єлисея своїм наступником, передавши йому свою пророчу мантїю.

Ілля не помер природною смертю. За Біблією, він був вознесений на небо у вогняній колісниці. Це подія стала символом безсмертя і безпосереднього зв'язку з Богом.

Прикмети 20 липня

Народні прикмети 20 липня / Фото: Unsplash

До обіду літа, а після обіду осінь.

Нема дощу, його не буде ще шість тиждень.

Голосний грім, значить піде злива.

Що завтра не можна робити

Головна заборона цього дня пов'язана з купанням, тому що у водоймах з'являється нечисть, яка може затягнути людину до дну. Щоб не накликати на себе біду, не потрібно працювати.

Що можна робити завтра

Обов'язково підіть до храму, щоб помолитися пророку і попросити його про допомогу у різноманітних справах. Люди збиралися разом і веселилися, а тому гостей цього дня не можна проганяти з порогу.

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