20 листопада — яке церковне свято, що обов'язково потрібно зробити в Проклів день

Завтра, 20 листопада, в православному календарі день пам’яті святого Прокла. Святий Прокл був одним з видатних патріархів Царгороду (Константинополя) у V столітті. Він народився в Селевкії Ізаврійській, де його батько був християнським єпископом. Прокл вивчав риторику та філософію, а також був учнем святого Іоанна Златоустого, який високо цінував його талант та благочестя. Прокл був призначений дияконом, а потім пресвітером у Царгороді. Після смерті патріарха Аттика, Прокл був обраний на його місце 434 року. Він був відомий своїми прекрасними проповідями, які захоплювали слухачів. Він також був активним захисником православної віри проти єресей, особливо несторіанства. Прокл був автором знаменитого гімну про Богородицю, який входить до літургії святого Василія Великого. Помер 446 року, залишивши після себе багато творів, які свідчать про його мудрість та святість.

Церковне свято 20 листопада — день пам'яті преподобного Григорія Декаполіта

Григорій Декаполіт був одним з дев’яти святих отців, які жили в VIII-IX століттях і поширили православне християнство в Бізантії та Слов’янських землях. Він народився в місті Декаполь (сучасна Туреччина) у заможній сім’ї. Він відмовився від світського життя і приєднався до монастиря Святого Сави в Палестині. Там він навчався богослов’ю, писав гімни та поезії, а також займався аскетичними практиками. Він також був активним захисником православної віри проти іконоборців, які забороняли шанування святих образів. За це він був переслідуваний імператором Львом Ісаврійським і змушений був залишити Палестину. Він подорожував по різних країнах, зокрема по Криму, Константинополю, Риму, Кіпру, Криту, де він проповідував, засновував монастирі, допомагав бідним і хворим. Він також відвідав Київську Русь, де він зустрівся з князем Олегом і вражав його своїми чудесами. Він помер 842 року в місті Самосата (сучасна Сирія) і був похований в монастирі Святого Марка.

Прикмети 20 листопада

Народні прикмети 20 листопада / Фото: Pexels

Птах підлетів до вікна — чекайте на погані новини.

Весь день сніжить — до заморозків.

Виглянуло сонце — скоро прийде потепління.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що на Прокла краще не їхати в далеку дорогу, тому що це може призвести до неприємностей. Також не варто влаштовувати гучні гуляння — надмірна веселість може обернутися сумом і нещастями. Забороняється сваритися, лихословити та навіть думати про інших в негативному ключі.

Що можна робити завтра

В Проклів день обов'язково від самого ранку молилися святому, який вважався захисником від всіх хвороб. Також дозволялося робити великі покупки, вірили, що річ, яка була придбана, прослужить довго. Цього дня намагалися починати ремонт, тому що він був сприятливим для таких справ.

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