Кого вшановує церква 20 лютого / © unsplash.com

Завтра, 20 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Льва, єпископа Катанського. Лев народився приблизно у VII–VIII столітті у місті Равенна (Італія) у набожній сім’ї. З раннього віку він відзначався особливою духовністю: за переказами, вже дитина проводила багато часу в молитві.

Юнаком Лев вступив до чернечого життя, став монахом-бернардинцем і незабаром був висвячений на священника. Завдяки своїй побожності, мудрості та пастирській відданості він був високо шанований, і згодом місцевий єпископ призначив його архідияконом.

Коли кафедра єпископа Катанії стала вакантною, мешканці міста, за переказами, у спільному видінні уві сні почули про святого чоловіка, що перебував далеко в монастирі. Ця прикметна подія спонукала їх звернутися за Левом, і після початкового небажання сам святий прийняв поклик до служіння. 765 року він став єпископом Катанії — міста у підніжжя вулкану Етна.

Як єпископ, Лев відзначався винятковою любов’ю до бідних, сиріт та хворих: він турбувався про потребуючих, утверджував християнське вчення серед народу і був наставником для багатьох. До нього приходили люди з усіх куточків Сицилії за зціленням та духовною порадою.

У часи його служіння в Катанії з’явився маг і шарлатан Іліодор, який, відійшовши від християнства, вражав людей удаваними «чудесами» і заволодівав увагою молоді. Лев багаторазово переконував його покаятися, але марно. За одним із найвідоміших переказів, Іліодор одного разу увірвався під час богослужіння й почав сіяти безчинства. Єпископ, зійшовши з вівтаря, обв’язав омофором (єпископським покровом) шию Іліодора, вивів його на площу й змусив визнати свої діла. Потім він наказав розпалити вогнище і, узявши чародія, увійшов разом з ним у полум’я. Іліодор згорів, тоді як Лев, за благодаттю Божою, вийшов з полум’я неушкодженим, що вразило й навернуло багатьох людей. Цей епізод став символом перемоги православної віри над забобонами і магією.

Праведник також був відомий даром зцілення хворих і чудами, що відбувалися за його молитвами.

Через свою рішучу позицію щодо захисту святих образів у період іконоборства (руйнування святинь та зображень), що панувало в імперії, Лев зазнав переслідувань з боку влади. Його змушували залишити місто, і він певний час жив у горах, серед відданих йому людей, як відлюдник. Після того, як загроза минула, він повернувся до Катанії і продовжив своє служіння.

Святий Лев упокоївся 20 лютого 789 року у місті Катанії. Його тіло було спочатку поховано в церкві Святого Марка, зведеній ним самим. Після цього мощі святого були перенесені до інших визначних храмів, де продовжували бути джерелом чудес та зцілень.

Прикмети 20 лютого

Народні прикмети 20 лютого / © unsplash.com

Північний вітер цього дня віщує швидке потепління.

Грім 20 лютого в народі вважали знаком, що влітку можуть бути труднощі із сінокосами.

Сороки або галки купаються у снігу — означає, що скоро почнеться відлига.

Що завтра не можна робити

Не сваріться і не сперечайтеся, особливо з близькими людьми. Уникайте початку нових справ і не давайте обіцянок — їх виконання може виявитися важким і невдалим.

Що можна робити завтра

За давньою народною традицією випікають круглі коржі-колобки. При цьому зазвичай загадують одне бажання — щоб усе в житті «котилося до щастя».