20 лютого — кого вшановує церква, що за давньою традицією випікають цього дня
Кого завтра вшановує церква в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 20 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Льва, єпископа Катанського. Лев народився приблизно у VII–VIII столітті у місті Равенна (Італія) у набожній сім’ї. З раннього віку він відзначався особливою духовністю: за переказами, вже дитина проводила багато часу в молитві.
Юнаком Лев вступив до чернечого життя, став монахом-бернардинцем і незабаром був висвячений на священника. Завдяки своїй побожності, мудрості та пастирській відданості він був високо шанований, і згодом місцевий єпископ призначив його архідияконом.
Коли кафедра єпископа Катанії стала вакантною, мешканці міста, за переказами, у спільному видінні уві сні почули про святого чоловіка, що перебував далеко в монастирі. Ця прикметна подія спонукала їх звернутися за Левом, і після початкового небажання сам святий прийняв поклик до служіння. 765 року він став єпископом Катанії — міста у підніжжя вулкану Етна.
Як єпископ, Лев відзначався винятковою любов’ю до бідних, сиріт та хворих: він турбувався про потребуючих, утверджував християнське вчення серед народу і був наставником для багатьох. До нього приходили люди з усіх куточків Сицилії за зціленням та духовною порадою.
У часи його служіння в Катанії з’явився маг і шарлатан Іліодор, який, відійшовши від християнства, вражав людей удаваними «чудесами» і заволодівав увагою молоді. Лев багаторазово переконував його покаятися, але марно. За одним із найвідоміших переказів, Іліодор одного разу увірвався під час богослужіння й почав сіяти безчинства. Єпископ, зійшовши з вівтаря, обв’язав омофором (єпископським покровом) шию Іліодора, вивів його на площу й змусив визнати свої діла. Потім він наказав розпалити вогнище і, узявши чародія, увійшов разом з ним у полум’я. Іліодор згорів, тоді як Лев, за благодаттю Божою, вийшов з полум’я неушкодженим, що вразило й навернуло багатьох людей. Цей епізод став символом перемоги православної віри над забобонами і магією.
Праведник також був відомий даром зцілення хворих і чудами, що відбувалися за його молитвами.
Через свою рішучу позицію щодо захисту святих образів у період іконоборства (руйнування святинь та зображень), що панувало в імперії, Лев зазнав переслідувань з боку влади. Його змушували залишити місто, і він певний час жив у горах, серед відданих йому людей, як відлюдник. Після того, як загроза минула, він повернувся до Катанії і продовжив своє служіння.
Святий Лев упокоївся 20 лютого 789 року у місті Катанії. Його тіло було спочатку поховано в церкві Святого Марка, зведеній ним самим. Після цього мощі святого були перенесені до інших визначних храмів, де продовжували бути джерелом чудес та зцілень.
Прикмети 20 лютого
Північний вітер цього дня віщує швидке потепління.
Грім 20 лютого в народі вважали знаком, що влітку можуть бути труднощі із сінокосами.
Сороки або галки купаються у снігу — означає, що скоро почнеться відлига.
Що завтра не можна робити
Не сваріться і не сперечайтеся, особливо з близькими людьми. Уникайте початку нових справ і не давайте обіцянок — їх виконання може виявитися важким і невдалим.
Що можна робити завтра
За давньою народною традицією випікають круглі коржі-колобки. При цьому зазвичай загадують одне бажання — щоб усе в житті «котилося до щастя».