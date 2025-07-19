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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
144
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20 липня — яке церковне свято, чому забороняється купатися у водоймах

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 20 липня

Церковне свято 20 липня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 20 липня, в православному календарі день пам’яті святого славного пророка Іллі. Пророк Ілля — це видатний старозавітний пророк, який жив приблизно у IX столітті до н. е. в Ізраїлі. Він відомий своєю ревною проповіддю єдиного Бога, боротьбою з ідолопоклонством і чудесними знаками, які засвідчували Божу силу.

Ілля з’являється в часи царя Ахава (цар Ізраїлю, династія Омрія), який правив у IX столітті до н. е. В цей час у Ізраїлі активно поширювалося поклоніння Ваалу — головному фінікійському богу родючості. Ілля став головним борцем з цим язичницьким культом.

Він виступав як пророк Божий, який закликав ізраїльтян відмовитися від Ваала і визнати єдиного істинного Бога — Ягве. Він пророкував про суворі покарання за ідолопоклонство та несправедливість.

Одне з найвідоміших і найбільш драматичних свідчень пророчої діяльності Іллі — це подія на горі Кармель, де Ілля кличе пророків Ваала змагатися, хто з богів силою запалить вогонь на жертівнику. Пророки Ваала не змогли викликати вогонь, а Ілля в молитві звернувся до Бога — і небесний вогонь миттєво зійшов, спаливши жертву. Цей дивовижний знак переконав людей в істинності Бога Ягве.

Після цього Ілля був змушений тікати від цариці Ізавелі, яка хотіла його вбити за його пророчі виступи. Він довго блукав пустелею, перебував у розпачі, але отримував Божу підтримку через ангела, який давав йому їжу і силу.

Ілля здійснив багато чудес: воскресив сина вдови, про що розповідається в Книзі Царів; також він викликав вогонь з неба та керував природними явищами. Він був обраний Богом для виконання особливої місії.

Найзнаковіший момент у житті Іллі — його вознесіння на небо у вогняній колісниці, що символізує його унікальний статус і близькість до Бога. Ця подія відбулася без досвіду смерті — Ілля буквально був піднятий живим на небо, що стало символом його святості і пророчої сили.

Прикмети 20 липня

Народні прикмети 20 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 20 липня / © unsplash.com

  • Яка погода 20 липня — така й осінь буде.

  • Яка погода на Іллю — така буде й на Покрову (14 жовтня).

  • Якщо блискавка в Іллю — буде хороший врожай.

Що завтра не можна робити

Народні традиції категорично забороняють працювати 20 липня, особливо в полі та на городі. Також у цей день не рекомендують купатися в річках і озерах, бо, за віруваннями, у воді може бути нечиста сила.

Що можна робити завтра

Святому Іллі моляться, просячи здоров’я для дітей та рідних, гармонії і добробуту в родині, а також благословення на дощ у час посухи та щедрий урожай.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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