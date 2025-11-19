Церковне свято 20 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 20 листопада, в православному календарі день пам’яті блаженої преподобної Йосафати (Гордашевської). Михайлина Гордашевська народилася 20 вересня 1869 року у місті Львові, в родині міщан Якова Пукаса та Ксенії Гордашевської.

У дитинстві вирізнялася гострим розумом, глибокою вірою та благородною людяністю.

Закінчивши з відзнакою школу, з огляду на матеріальні обставини була змушена вступити на працю — спочатку на фабрику скла, потім працювала гаптувальницею, щоб мати можливість присвятити більше часу духовному життю.

Прагнення до чернечого покликання виявилось у молодості: Михайлина кілька разів складала приватні обіти чистоти, а 1891 року звернулася до духівника отця Єремії Ломницького ЧСВВ за допомогою у вступі до монашого життя.

1892 року вона прибуває до села Жужель (нині Жужеляни) на Сокальщині, де вже готувався будинок для сестер‑служебниць, й там вона приймає облечини, взявши ім’я “Йосафата”. В цей же час, за підтримки отця Єремії Ломницького, вона починає очолювати створення жіночої монашої спільноти: Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії (ССНДМ).

Під проводом сестри Йосафати ССНДМ перетворилось у активне згромадження, зорієнтоване на служіння ближнім, освіту, опіку над хворими й бідними. Сестра Йосафата переносила серйозну хворобу — туберкульоз кісток, що, однак, не зупинило її від служіння.

3 тижні перед святом Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня за новим календарем) вона передбачила свій кінцевий день земного життя. І дійсно, вона відійшла до Господа в ніч перед Благовіщенням — 7 квітня 1919 року, на 49‑му році життя.

Церковне свято 20 листопада — день пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

Григорій народився в Ісаврійській області, в місті Іренополь (Ісаврія, Декаполь) у VIII столітті. Уже змалку він полюбив храм Божий, служби, читання Святого Письма з благоговінням. Коли батьки, бажаючи для нього родинного життя й укладення шлюбу, намагались зреалізувати це, він таємно залишив дім, щоб цілковито присвятити себе Богові й чернечому життю.

Після виходу з дому він вів життя мандрівника‑подвижника: побував у таких місцях, як Константинополь, Рим, Коринф. Деякий час він жив як відлюдник чи в печері, зокрема згадується печера на горі Олімп (Фессалія) поблизу Солуні. Він був прив’язаний до монастиря святого Міни поблизу Фессалонік, де провів довший час у послуху й подвижництві. Потім покинув його, щоб активніше звершувати проповідь і захист віри.

Одна з найважливіших рис його подвижницької діяльності — активна протидія єресі іконоборства (заперечення шанування святих образів) у Візантійській імперії. Він проповідував Слово Боже, укріплював віру православних, які потерпали від гонінь, тортур чи ув’язнень. Через свої подвижництва, молитву й аскезу він отримав дари пророцтва та чудотворення — саме це підкреслюють життєписи.

Прикмети 20 листопада

Народні прикмети 20 листопада / © unsplash.com

Ранкова роса передбачає м’яку зиму, без сильних заметів.

Якщо випав сніг, який не тане одразу, зима буде довгою і холодною.

Вітер із півночі — морозна зима, із заходу — сніжна, із півдня — тепла.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня не слід квапитися у справах — поспіх може призвести до помилок. Також не радять братися за будь-яку роботу, навіть за рукоділля, щоб не відлякати удачу і не зіпсувати везіння.

Що можна робити завтра

За народними повір’ями, 20 листопада корисно прати білизну — це оберігає дім від хвороб і негараздів. Будь-які закупи, зроблені цього дня, виявляться довговічними та принесуть користь надовго.