ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
3 хв

20 листопада — яке церковне свято, що не варто робити цього дня, якщо не хочете втратити удачу

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 20 листопада

Церковне свято 20 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 20 листопада, в православному календарі день пам’яті блаженої преподобної Йосафати (Гордашевської). Михайлина Гордашевська народилася 20 вересня 1869 року у місті Львові, в родині міщан Якова Пукаса та Ксенії Гордашевської.

У дитинстві вирізнялася гострим розумом, глибокою вірою та благородною людяністю.

Закінчивши з відзнакою школу, з огляду на матеріальні обставини була змушена вступити на працю — спочатку на фабрику скла, потім працювала гаптувальницею, щоб мати можливість присвятити більше часу духовному життю.

Прагнення до чернечого покликання виявилось у молодості: Михайлина кілька разів складала приватні обіти чистоти, а 1891 року звернулася до духівника отця Єремії Ломницького ЧСВВ за допомогою у вступі до монашого життя.

1892 року вона прибуває до села Жужель (нині Жужеляни) на Сокальщині, де вже готувався будинок для сестер‑служебниць, й там вона приймає облечини, взявши ім’я “Йосафата”. В цей же час, за підтримки отця Єремії Ломницького, вона починає очолювати створення жіночої монашої спільноти: Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії (ССНДМ).

Під проводом сестри Йосафати ССНДМ перетворилось у активне згромадження, зорієнтоване на служіння ближнім, освіту, опіку над хворими й бідними. Сестра Йосафата переносила серйозну хворобу — туберкульоз кісток, що, однак, не зупинило її від служіння.

3 тижні перед святом Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня за новим календарем) вона передбачила свій кінцевий день земного життя. І дійсно, вона відійшла до Господа в ніч перед Благовіщенням — 7 квітня 1919 року, на 49‑му році життя.

Церковне свято 20 листопада — день пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

Григорій народився в Ісаврійській області, в місті Іренополь (Ісаврія, Декаполь) у VIII столітті. Уже змалку він полюбив храм Божий, служби, читання Святого Письма з благоговінням. Коли батьки, бажаючи для нього родинного життя й укладення шлюбу, намагались зреалізувати це, він таємно залишив дім, щоб цілковито присвятити себе Богові й чернечому життю.

Після виходу з дому він вів життя мандрівника‑подвижника: побував у таких місцях, як Константинополь, Рим, Коринф. Деякий час він жив як відлюдник чи в печері, зокрема згадується печера на горі Олімп (Фессалія) поблизу Солуні. Він був прив’язаний до монастиря святого Міни поблизу Фессалонік, де провів довший час у послуху й подвижництві. Потім покинув його, щоб активніше звершувати проповідь і захист віри.

Одна з найважливіших рис його подвижницької діяльності — активна протидія єресі іконоборства (заперечення шанування святих образів) у Візантійській імперії. Він проповідував Слово Боже, укріплював віру православних, які потерпали від гонінь, тортур чи ув’язнень. Через свої подвижництва, молитву й аскезу він отримав дари пророцтва та чудотворення — саме це підкреслюють життєписи.

Прикмети 20 листопада

Народні прикмети 20 листопада / © unsplash.com

Народні прикмети 20 листопада / © unsplash.com

  • Ранкова роса передбачає м’яку зиму, без сильних заметів.

  • Якщо випав сніг, який не тане одразу, зима буде довгою і холодною.

  • Вітер із півночі — морозна зима, із заходу — сніжна, із півдня — тепла.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня не слід квапитися у справах — поспіх може призвести до помилок. Також не радять братися за будь-яку роботу, навіть за рукоділля, щоб не відлякати удачу і не зіпсувати везіння.

Що можна робити завтра

За народними повір’ями, 20 листопада корисно прати білизну — це оберігає дім від хвороб і негараздів. Будь-які закупи, зроблені цього дня, виявляться довговічними та принесуть користь надовго.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie