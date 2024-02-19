20 лютого — яке церковне свято, чому не варто дивитися вночі на небо і не можна давати обіцянки

Завтра, 20 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Лева Катанського. Святий Лев, також відомий як Лев Чудотворець, був єпископом Катанським. Лев народився в благородній родині в Равенській митрополії. Він пройшов всі священичі ступені і, завдяки своєму чистому життю та розуму, був призначений єпископом Катанським. Він піклувався про сиріт, вдів, хворих та подорожніх. А також годував, одягав і лікував недуги молитвами. Його серце було відкрите для всіх, і він був пастирем для свого стада.

Якось Лев зіткнувся з волхвом на ім’я Іліодор, який відвернувся від Христа і став служителем бісів. Цей волхв виконував дивні чари та чуда, а Лев намагався його переконати повернутися до Бога. Святого засудили на смерть, але став невидимим перед царськими очима і опинився знову в Катані. Після другого засудження його відвели до Царгорода, де він знову став невидимим перед мечем, який мав його вбити.

Прикмети 20 лютого

Народні прикмети 20 лютого / Фото: Pexels

Сніг з дощем до швидкого потепління.

Північний вітер і грім — чекайте на затяжні холоди.

Дощить до поганого урожаю цього року.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не дивитися на нічне небо. Вірили, якщо побачити зірку, що падає, це вказує на швидку смерть близької людини. Також не давали обіцянок, тому що їх все-рівно не можна буде виконати. Дітям до семи років не стригли волосся, щоб не погіршити пам'ять.

Що можна робити завтра

Вважалося, що цього дня потрібно позбутися старого взуття, адже це допоможе збільшити добробут сім'ї. А ще наші предки обов'язково каталися на санях, востаннє в цьому сезоні. Вірили, хто довше проїде на снігу, на того чекає щастя.

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