Як обробляють оселедець японські кухарі / © unsplash.com

Японські кухарі винайшли техніку, яка дозволяє зробити це всього за 20 секунд.

Спочатку рибу кладуть на дошку і роблять надріз біля голови. Потім одним рухом знімають шкіру, починаючи від спини.

Головний секрет — працювати пальцями замість ножа. Шкіра легко відділяється, якщо тягнути її вздовж хребта.

Далі рибу розкривають, як книгу. Хребет відділяється одним рухом руки, а кістки залишаються на ньому, залишаючи філе чистим і цілісним. Такий метод економить час і сили.

Японці називають його “чищення одним дотиком”. Потрібна практика, але результат вражає.

Професіонали підкреслюють: важлива впевненість у рухах. Повільність лише ускладнює процес.

Техніка дозволяє зберегти структуру філе — воно залишається акуратним і цілим.

Крім того, метод мінімізує відходи — їстівної частини залишається більше, ніж при традиційному розбиранні.

Кулінари радять використовувати свіжу рибу: чим м’якше м’ясо, тим легше відокремлюються кістки.

Цікаво, що цей спосіб підходить не тільки для оселедця — його можна застосовувати і до інших дрібних риб. В Японії ця техніка вважається частиною кулінарного мистецтва, адже там цінують швидкість і точність.

Сьогодні її освоюють і європейські кухарі: метод економить час і робить процес на кухні справжнім видовищем. І кожен, хто спробував японську техніку, підтвердить: чищення оселедця може займати секунди, а не перетворюватися на муку.