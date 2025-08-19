Церковне свято 20 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 20 серпня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Самуїла. Самуїл був сином Елкани та Анни. Його матір, Анна, довго не могла мати дітей, тому вона щиро молилася Богові про дарування сина. Коли Бог почув її молитви, вона пообіцяла присвятити дитину служінню Господу. Самуїла народили, і він був відданий у святилище до первосвященика Ілі, щоб служити при храмі (1 Книга Самуїла 1).

Самуїл отримав пророче покликання ще дитиною. За біблійним переказом, Бог кличе його вночі, і після кількох звернень Самуїл розуміє, що це Господь говорить до нього. Відтоді він став пророком, який передавав Божі настанови і судив ізраїльський народ.

Самуїл був останнім із суддів — він виконував функції судді і пророка. Він керував Ізраїлем, закликав народ до покаяння, боровся з ідолопоклонством і відновлював віру в єдиного Бога.

Однією з найвизначніших ролей Самуїла стало призначення першого царя Ізраїлю — Саулa. Народ вимагав мати царя, щоб бути як інші народи, і Самуїл під Божим наставленням помазав Саула на царство. Однак Саул згодом віддалився від Бога, і Самуїл був посланий Богом помазати нового царя — Давида.

Самуїл помазав Давида на царство і підтримував його, хоча той ще не був офіційним царем. Самуїл пророкував про велике майбутнє Давида, майбутнього “людського слугу Божого”.

Самуїл — символ праведного служіння Богу, непохитної віри і духовного авторитету. Його життя і служіння були прикладом для наступних поколінь. У православній, католицькій та деяких протестантських традиціях він вшановується як святий пророк.

Прикмети 20 серпня

Якщо 20 серпня тепло і сонячно — осінь буде теплою і сухою.

Роса на траві зранку — до ясної погоди на кілька днів.

Якщо птахи голосно співають і літають високо — погода буде гарною.

Що завтра не можна робити

У народі вважається, що 20 серпня категорично не можна стригти волосся та нігті — це вважають поганою ознакою, яка може принести невдачі. Також у цей день не рекомендують сваритися чи вживати грубу лайку, бо це погіршує енергетику. Крім того, не варто починати весільні приготування чи робити пропозиції руки і серця, бо в цей період доля не буде прихильною до таких подій. День вважається несприятливим для серйозних життєвих рішень і важливих починань.

Що можна робити завтра

У народних традиціях Самойлів день вважають особливим святом для чоловіків — саме їх цього дня вшановують: накривають щедрі столи і дарують їм подарунки на знак поваги та вдячності. Особливим ритуалом цього свята є приготування смаженої картоплі з грибами — ця страва символізує бажання багатого врожаю і ситої, теплої зими, адже вважається, що через таку їжу земля даруватиме свої плоди щедро, а сім’я не відчуватиме недостатку.