20 серпня — яке церковне свято, чому прийнято годувати чоловіків картоплею з грибами

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 серпня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Самуїла. Святий пророк Самуїл є однією з ключових постатей в історії Ізраїлю і важливою особою в юдаїзмі, християнстві та ісламі. Його життя описане в Біблії, зокрема в книгах Першій та Другій книзі Самуїла (в єврейській традиції це одна книга).

Самуїл народився в родині Елкана та Анни, яка довго не могла мати дітей. Анна молилася до Бога і пообіцяла віддати дитину на служіння Господу, якщо вона завагітніє. Господь почув її молитву, і вона народила сина, якого назвала Самуїлом, що означає "Бог почув". Після відлучення від грудей, Анна віддала Самуїла на виховання первосвященику Іллі в храмі в Шіло.

Самуїл виріс у храмі під наглядом Іллі та почав служити Господу з дитинства. Однієї ночі Самуїл почув голос Бога, який три рази кликав його на ім’я. Спочатку Самуїл думав, що його кличе Ілля, але зрештою зрозумів, що це був голос Божий. Від цього моменту Самуїл став пророком і суддею Ізраїлю.

Самуїл відіграв ключову роль у переході Ізраїлю від теократії до монархії. Коли ізраїльтяни попросили царя, Самуїл за Божим наказом помазав на царя спочатку Саула, а потім Давида. Хоча Самуїл спочатку був проти встановлення монархії, вважаючи це відступом від Божого правління, він слухав Божого наказу і виконав його волю.

Самуїл був духовним наставником першого ізраїльського царя Саула. Проте, після того як Саул не виконав Божого наказу, Самуїл оголосив, що Бог відкине його як царя і обере на його місце іншого. Це призвело до помазання Давида на царя, хоча Саул ще залишався на престолі.

Самуїл помер у старості й був похований у своєму рідному місті Рама. Після його смерті Саул ще раз звернувся до нього, викликавши його дух через ворожку, але отримав передбачення своєї смерті та загибелі своїх синів у битві.

Самуїл залишається важливою фігурою в біблійній історії, оскільки його життя та служіння відображають перехідний період в історії Ізраїлю та формування національної ідентичності єврейського народу. Його пророча діяльність, вірність Богу і духовне наставництво царів Саула та Давида зробили його одним із найважливіших пророків Старого Завіту.

Прикмети 20 серпня

Народні прикмети 20 серпня / Фото: Unsplash

Журавлі летять високо — осінь порадує теплом.

Сонце зайшло за туман — чекайте на дощі.

Багато польовок — до холодної зими.

Що завтра не можна робити

Забороняється цього дня залишати дітей до 7 років самих вдома навіть на кілька хвилин. Наші пращури вірили, що до них прийдуть духи і нечиста сила, які можуть налякати малюка. Також не варто сваритися. Заборонено стригти волосся або нігті — цим ви вкорочуєте собі віку.

Що можна робити завтра

Цей день в давнину вважався чоловічим. Дружина обов'язково готувала смажену картоплю з грибами, щоб порадувати свою другу половинку. Це, вірили, принесе в родину щастя.

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