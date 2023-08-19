20 серпня — яке церковне свято, що означає, якщо відлітають лелеки і чому потрібно допомагати хворим

Завтра, 20 серпня, в православному календарі день пам’яті мучеників Маріна і Астерія. Мученики Марін і Астерій були двома християнами, які жили в III столітті і постраждали за свою віру в часи гонінь римських імператорів Валеріана і Галлієна.

Марін був воїном, який натхненно любив Христа і не боявся заявити про своє християнство на язичницькому святі. Він зруйнував жертовник ідолу і був засуджений до смерті обезголовленням. Астерій був синклітиком, тобто членом вищого радника при царському дворі. Він також твердо сповідував християнство, незважаючи на небезпеку. Коли він побачив страждання Маріна, він зняв із себе сенаторський одяг, розстелив його на землі і загорнув у нього тіло і голову мученика. Потім він поховав його з повагою і сам був заарештований і обезголовлений.

Церковне свято 20 серпня — день пам'яті Пімена Печерського

Преподобний Пімен Печерський був одним з найвидатніших святих і чудотворців Київської Русі. Він народився 983 року в селі Суторопа на Чернігівщині в родині князя. У дитинстві він виявив велику любов до Бога і молитви. В 12 років він покинув батьківський дім і приєднався до монахів, які жили в печерах біля Дніпра. Вони стали його духовними наставниками і навчили його письменності, богослов’ю і церковному співу. Пімен став одним з перших учнів преподобного Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври.

Пімен Печерський був ігуменом Печерської лаври до 1141 року, трудився в Дальніх печерах. Постником був названий за те, що їв тільки один раз в день і в мінімальній кількості. Він також був видатним письменником і перекладачем, який створив багато церковних книг, зокрема "Життя святих отців". Він також був чудотворцем, який мав дар пророцтва, цілителя і заступника перед Богом. В одному з його чудес він врятував Київ від нападу половців, змусивши їх втекти своїм молитовним благословенням.

Прикмети 20 серпня

Народні прикмети 20 серпня / Фото: Pexels

Не видно павуків, чекайте на погіршення погоди.

Лелеки почали відлітати — осінь буде холодною і прийде рано.

Червона зоря до дощу.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що не можна виходити з дому вночі, інакше можна дуже сильно захворіти. Цього дня заборонено кричати на лелек, ставитися до них нешанобливо. Не варто приймати необдумані рішення. А ось жінкам забороняли виходити в поле, замість цього вони пекли пироги з малиною, які виносили біднякам.

Що можна робити завтра

Від 20 серпня селяни в давнину вже починали готуватися до сені та зими. Збирали останній урожай малини, робили з ягоди компоти, варення тощо. Вшановуючи багатостраждального Пімена Печерського, який завжди допомагав тим, хто потребував допомоги, було прийнято простягувати руку допомоги хворим.

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