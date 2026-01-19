ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

20 січня — яке церковне свято, що не варто піднімати і брати в руки

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 20 січня

Церковне свято 20 січня / © Pixabay

Завтра, 20 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Євтимія Великого. Євтимій народився близько 377 року у Палестині. Ще від юності він прагнув посвятити своє життя Богу. Після смерті батьків юнак відійшов до пустелі, шукаючи тишу й усамітнення, де міг би безперервно молитися та вчитися духовної дисципліни.

У пустельних умовах преподобний Євтимій вів суворе життя, відоме своїм строгим постом, молитвою та безперервним духовним подвигом. Його відданість Богові привертала учнів: багато людей приходили до нього, бажаючи навчитися монашому життю та черпати духовну мудрість. Згодом він заснував монастир, де приживалася його строгість та аскетизм, але водночас панувала любов і взаємопідтримка серед братії.

Євтимій Великий відомий не лише як подвижник, а й як духовний наставник. Він допомагав людям у розв’язанні духовних труднощів, давав настанови щодо молитви та посту, а його слова та поради збереглися у монастирських письмових пам’ятках. Особливо шанували його за вміння поєднувати суворість аскетичного життя з милосердям та любов’ю до ближнього.

Прикмети 20 січня

Народні прикмети 20 січня / © pexels.com

Народні прикмети 20 січня / © pexels.com

  • Снігопад на Євтимія — до врожаю хліба влітку.

  • Вітер зі сходу — до холодної весни.

  • Мороз і тиша на вулиці — весна буде ранньою.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 20 січня слід бути особливо обережними з гострими предметами та інструментами. Не рекомендується піднімати дрібні речі з підлоги чи землі, адже втрата навіть найменшої дрібниці може обіцяти неприємності або матеріальні труднощі. Віра в ці прикмети — особистий вибір, але знання про них допомагає бути уважнішими та обачнішими.

Що можна робити завтра

У православ’ї цей день присвячено святому преподобному Євтимію Великому. Віряни звертаються до нього з проханнями про зцілення душі й тіла, допомогу в ухваленні важливих рішень та зміцнення віри. Також вважають, що святий може благословити на народження довгоочікуваної дитини, даруючи надію та духовну підтримку.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie