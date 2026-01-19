Церковне свято 20 січня / © Pixabay

Завтра, 20 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Євтимія Великого. Євтимій народився близько 377 року у Палестині. Ще від юності він прагнув посвятити своє життя Богу. Після смерті батьків юнак відійшов до пустелі, шукаючи тишу й усамітнення, де міг би безперервно молитися та вчитися духовної дисципліни.

У пустельних умовах преподобний Євтимій вів суворе життя, відоме своїм строгим постом, молитвою та безперервним духовним подвигом. Його відданість Богові привертала учнів: багато людей приходили до нього, бажаючи навчитися монашому життю та черпати духовну мудрість. Згодом він заснував монастир, де приживалася його строгість та аскетизм, але водночас панувала любов і взаємопідтримка серед братії.

Євтимій Великий відомий не лише як подвижник, а й як духовний наставник. Він допомагав людям у розв’язанні духовних труднощів, давав настанови щодо молитви та посту, а його слова та поради збереглися у монастирських письмових пам’ятках. Особливо шанували його за вміння поєднувати суворість аскетичного життя з милосердям та любов’ю до ближнього.

Прикмети 20 січня

Народні прикмети 20 січня / © pexels.com

Снігопад на Євтимія — до врожаю хліба влітку.

Вітер зі сходу — до холодної весни.

Мороз і тиша на вулиці — весна буде ранньою.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 20 січня слід бути особливо обережними з гострими предметами та інструментами. Не рекомендується піднімати дрібні речі з підлоги чи землі, адже втрата навіть найменшої дрібниці може обіцяти неприємності або матеріальні труднощі. Віра в ці прикмети — особистий вибір, але знання про них допомагає бути уважнішими та обачнішими.

Що можна робити завтра

У православ’ї цей день присвячено святому преподобному Євтимію Великому. Віряни звертаються до нього з проханнями про зцілення душі й тіла, допомогу в ухваленні важливих рішень та зміцнення віри. Також вважають, що святий може благословити на народження довгоочікуваної дитини, даруючи надію та духовну підтримку.