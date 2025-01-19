20 січня — яке церковне свято, будьте надзвичайно обережними з певними предметами, щоб не було біди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Євтимія Великого. Євтимій народився в кінці IV століття в місті Мелітині (сучасна Туреччина) в родині язичників. В молодості він відчув поклик до монашого життя і почав шукати шлях до духовної зрілості. Спочатку він відправився в монастир, де став учнем відомого монаха, святого Теофіла. Через деякий час він вирушив в одиночне паломництво по пустелях Палестини.

Євтимій Великий став відомий завдяки своєму аскетизму і духовній глибокості. Він проводив багато часу в молитвах, постах і медитаціях. Відомий також тим, що він практикував строгий відхід від світу, щоб зосередитися на внутрішньому духовному житті.

Згодом він заснував декілька монастирів в Юдеї, і найбільший з них був побудований в Єрусалимі на гірській вершині. Тут він організував життя монахів за суворим чернечим правилом, яке включало духовні вправи, молитви, аскезу, а також навчання братії. Його монастир став відомим осередком чернецтва, привертаючи до себе багатьох паломників і бажаючих стати ченцями.

Євтимій Великий також був активним борцем за чистоту віри і церковних традицій. Він виступав проти єресей, зокрема проти орігенізму, який набув популярності в певних колах того часу. Його духовне керівництво допомогло зберегти православне монашество і підтримати чистоту догматів християнської віри.

Відомий своєю глибиною молитви, преподобний Євтимій Великий мав дар чудес. Він зцілював хворих, мав пророцькі здібності, а також рятував паломників і монахів від небезпек. Його духовні наставлення і поради стали основою для багатьох поколінь ченців і монашого життя в християнському світі.

Євтимій Великий помер близько 473 року. Його пам'ять вшановується як на Сході, так і на Заході. В Єрусалимі та інших місцях Палестини збереглися монастирі, засновані ним. Його життєпис став взірцем для численних ченців, а його внесок у розвиток монашества є значущим для всієї християнської Церкви.

Прикмети 20 січня

Народні прикмети 20 січня / Фото: Unsplash

Пішов сніг — сніжитиме до Масниці.

Вітер південний — до холодного літа.

Ясна, але холодна погода — літо буде посушливим.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами, цього дня слід бути особливо обережними з будь-якими гострими предметами, інакше можна порізатися і накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

Важливо цього дня піти до церкви або щиро помолитися вдома до святого Євтимія. Він допомагає вилікувати тіло та душу від різних хвороб, а також ухвалити важливе рішення.

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