20 січня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не накликати бідність

Завтра, 20 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Євфимія Великого. Преподобний Євфимій Великий був відомим святим і чудотворцем, який жив у IV-V століттях. Він народився в місті Мелітині у Вірменії в благочестивій і знатній родині, яка довго молилася за дитину. Від дитинства він виявляв духовні здібності і любов до Бога. Він був поставлений в читці, а потім в пресвітери, і отримав опіку над монастирями свого міста. Він також заснував пустельну обитель у печері, де проводив багато часу в молитві і пості. Він був знаний своїми пророцькими дарами, дивами зцілення і захистом правовірної віри від єресей. Він помер 473 року, а його мощі були перенесені до Константинополя і поховані в храмі святих апостолів.

Церковне свято 20 січня — день пам'яті святих мучеників Інна, Пінна і Римма

Святі мученики Інна, Пінна і Римма були першими слов’янськими християнами, які понесли смерть за свою віру в Ісуса Христа. Вони були учнями святого апостола Андрія Первозванного, який проповідував на теренах Древньої Тавриди (сучасний Крим). За свою проповідь вони були схоплені місцевим язичницьким князем, який намагався змусити їх відступити від Христа і принести жертву ідолам. Однак, вони відкинули його спокуси і залишилися вірними своїм принципам. За це їх піддали жорстоким катуванням: прив'язали до дерев’яних колод і поступово опускали в холодну воду під лід. Коли лід досяг їхньої шиї, вони померли. Це сталося у першому столітті після Різдва Христового. Їхні мощі були поховані в містечку Алікс, де вони здійснювали чудеса зцілення.

Прикмети 20 січня

Народні прикмети 20 січня / Фото: Pexels

Опівдні виглянуло сонце — чекайте на ранню весну.

Вранці похмуро, а захід сонця червоний — скоро будуть заметілі.

Сильний вітер — до частих опадів протягом всього року.

Що завтра не можна робити

Наші предки звертали увагу на такі заборони. Намагалися не губити рукавиці. Вірили, що це приносить бідність. Також не співали після заходу сонця, інакше потім доведеться лити сльози. Також було заборонено піднімати монети, які випали з рук чи гаманця. Це могло принести біди.

Що можна робити завтра

Цей день здавна вважався сприятливим для того, щоб розпочинати будь-які, навіть дуже важливі, справи. Вірили, що все закінчиться успішно. А якщо загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться.

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