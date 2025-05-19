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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
822
Час на прочитання
2 хв

20 травня — яке церковне свято, обов’язково зробіть одну річ до заходу сонця

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 20 травня

Церковне свято 20 травня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 20 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Талалея. Святий мученик Талалей, визначний подвижник християнської віри III століття, походив із міста Ліванон, розташованого на території Фінікії. Народжений у благочестивій родині Верука і Ромили, він змалку виховувався у дусі християнських чеснот і любові до ближнього.

Вибравши професію лікаря, Талалей присвятив себе служінню людям, поєднуючи медичне лікування з проповіддю Євангелія. Його діяльність відзначалася безкорисливістю та милосердям — він невтомно допомагав потребуючим, не беручи винагороди.

За часів правління імператора Нумеріана Талалей був заарештований у місті Егеї (Кілікія) за свою відкриту сповіду віру в Ісуса Христа. Під час судового розгляду перед правителем Теодором він мужньо підтвердив свою відданість Христу, відмовившись зректися віри.

За це святий зазнав жорстоких катувань: його піддавали тортурам, зокрема застосовували жорстокі фізичні знущання, розпинали вниз головою, а також кидали у воду із прикріпленим каменем, проте завдяки Божій благодаті він залишався живим. Вражені його стійкістю катівники двоє, іменовані Олександром і Астерієм, прийняли хрещення і прийняли мученицьку смерть разом із ним.

Зрештою Талалей був страчений, утвердивши власним життям і смертю істинність і силу християнської віри.

Після кончини святого його мощі були перенесені до рідних місць і стали джерелом численних зцілень.

Прикмети 20 травня

Народні прикмети 20 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 20 травня / © unsplash.com

  • Вітер зі сходу чи північного сходу 20 травня віщує дощі в найближчі дні.

  • Якщо на 20 травня вранці туман — буде хороший урожай зернових.

  • Дощ 20 травня — знак, що літо буде вологим, а посіви — вдалими.

Що завтра не можна робити

Цього дня суворо не рекомендується вступати в суперечки, вживати образливі слова або поширювати плітки, а також відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Згідно з народними повір’ями, сварки, розпочаті в цей день, можуть затягнутися надовго і принести тривалі негаразди, а позики грошей вважаються ризикованими — вони швидко покинуть дім і не повернуться.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни звертаються у молитвах до святого Фалалея з проханнями про зміцнення здоров’я, зцілення недужих, а також про щедрий урожай і благодатний дощ.

Традиційно 20 травня присвячують турботам на городі: виполюванню бур’янів, поливу грядок, висаджуванню баклажанів та редиски. Особливе значення у народних віруваннях має саме огірок — святого Фалалея вважають його небесним покровителем, а день вважається найсприятливішим для посадки цього овоча. За народними прикметами, важливо завершити посів до заходу сонця і зробити це утаємничено, поза чужим поглядом — це обіцяє багатий і якісний врожай.

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Дата публікації
Кількість переглядів
822
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