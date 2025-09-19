Церковне свято 20 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 20 вересня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Євстафія Плакиди, дружини його Феопистії та синів їхніх Агапія і Феописта. Євстафій, відомий також як Плакида, жив у І–ІІ століттях у Римській імперії. Він був родовитим римлянином, високопоставленим воїном, і служив під час правління імператора Траяна. Його життя відзначалося високою мораллю, безстрашністю та глибокою вірою в Бога.

Євстафій народився язичником. За переказами, під час полювання він зустрів чуда, що змінили його життя. Під час однієї поїздки він потрапив у небезпечну ситуацію, але побачив видіння Христа, який запрошував його до віри. Це стало початком його навернення.

Євстафій прийняв християнство разом зі своєю родиною. Він намагався жити праведно, підтримуючи чесноти смирення, милосердя й терпіння. Його віра була настільки сильною, що він не злякався тортур і смерті за Христову віру.

Під час гонінь на християн за імператора Траяна чи наступних імператорів Євстафій був схоплений, підданий катуванням, але не зрікся Христа. Йому довелося пройти через суворі випробування, і зрештою він прийняв мученицьку смерть разом зі своєю родиною.

Церковне свято 20 вересня — день пам’яті святих мучеників Михаїла і Теодора

Святі Михаїл і Теодор жили у часи раннього християнства, ймовірно у III–IV століттях, під час активних гонінь на християн у Римській імперії.

Відомо, що вони були воїнами або людьми, які займалися службою державі, але зберігали чисту віру в Христа. Михаїл і Теодор відмовилися приносити жертви язичницьким богам, що вважалося непокорою державі. За відмову зректися християнської віри їх схопили та піддали тяжким катуванням. Вони перенесли тортури з великою мужністю, проявляючи вірність Христу і терпіння у стражданнях. Зрештою обидва прийняли мученицьку смерть, не зрікаючись своєї віри.

Прикмети 20 вересня

Народні прикмети 20 вересня

Роса ранком багата і густо лежить — на гарну, теплу погоду найближчими днями.

Туман над полями чи лісом — до ясної та теплої погоди вдень.

Вітер із півночі — на холодний період, із півдня — на потепління.

Що завтра не можна робити

Цього дня не рекомендується брати кредити чи позичати гроші — це може призвести до непередбачених фінансових труднощів і нестабільності. Романтичні починання теж будуть невдалими: весілля, побачення або будь-які прояви ніжності можуть не принести бажаного результату.

Не варто підвищувати голос на дітей, ображати їх або применшувати їхні досягнення — це може серйозно зіпсувати ваші стосунки і залишити емоційний слід. Також день не підходить для збирання винограду — ягоди, зібрані сьогодні, швидко зіпсуються й втратять смак.

Що можна робити завтра

Цього дня традиційно розпочинали збирання цибулі. За народними повір’ями, якщо врожай не встигнути зібрати протягом тижня, цибулини швидко зіпсуються й загниють. Цибуля використовувалася не лише в кулінарії, а й у косметичних рецептах та народній медицині. Свіжі або зв’язані пучки овоча часто підвішували над входом у будинок, вважаючи, що вони захищають житло від хвороб і “поганих сил”.