20 вересня — яке церковне свято, чому дівчатам заборонялося виходити на вулицю

Завтра, 20 вересня, в православному календарі день пам’яті Євстафія Плакиди. Євстафій Плакида був відомим римським воєводою, який жив у першому столітті після Різдва Христового. Він був багатим і славним, але також благочестивим і милосердним. Одного разу, коли він полював у лісі, він побачив оленя з хрестом між рогами і почув голос Бога, який закликав його до християнства. Плакида послухався і разом зі своєю дружиною Теопістею і двома синами Агапітом і Теопістом прийняв хрещення. Вони отримали нові імена: Євстафій, Євстафія, Агапіт і Теопист.

Після цього їхнє життя стало сповненим випробувань і страждань. Вони втратили своє майно, були розлучені один від одного, потрапили у рабство і зазнали переслідувань за свою віру. Але вони не зрадили Бога і терпеливо несли свої хрести. Нарешті, після багатьох років, вони знову зустрілися у Римі, де їх покликав цар Траян. Цар хотів призначити Євстафія своїм головним полководцем, але коли дізнався, що вони християни, то наказав їх кинути у печь разом з двома левами. Але Бог захистив їх від полум’я і тварин, і вони не постраждали. Тоді цар розлютився і наказав їх обезголовити. Так вони закінчили своє земне життя як мученики за Христа.

Їхнє життя та страждання є прикладом сильної віри, невгамовної надії і безмежної любові до Бога і один до одного. Вони показали, що найбільша цінність у житті — це не багатство, слава чи влада, а благодать Божа і спасення душі.

Прикмети 20 вересня

Народні прикмети 20 вересня / Фото: Pexels

Південний вітер цього дня вказував на теплу погоду.

Якщо дув західний вітер, отже, осінь буде вогкою.

А північний вітер — на заморозки найближчим часом.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що цього дня не можна струшувати з вимитих щойно рук воду. Не можна говорити погані слова, сваритися, ображати інших. Також не дозволяється дарувати подарунки, крім грошей, можна погіршити стосунки з людиною. Дівчатам забороняли виходити на вулицю після обіду, особливо, якщо сильний вітер. Вірили, що він "здує" всю молодость і красу.

Що можна робити завтра

Було прийнято, незважаючи на погоду, вивішувати на подвір'я одяг після прання, щоб він увібрав в себе сонячну енергію, дощ чи вітер. В будинку обов'язково мили вікна і дзеркала освяченою водою, щоб позбутися нечистої сили. Чоловіки підживлювали землю на городі перегноєм.