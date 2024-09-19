20 вересня — яке церковне свято, чому не варто нарікати на долю і сумувати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 вересня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Євстратія та інших. Євстратій жив у III-IV століттях. Він, за легендою, був римським воїном і офіцером, який спочатку не був християнином. Під час своїх військових дій Євстратій зустрів християн, що вплинули на його погляди. Після глибокого роздуму він прийняв християнство. Євстратій зазнав переслідувань за свою віру. Після відмови принести жертву язичницьким богам його схопили, катували та стратили. За різними версіями, він був вбитий мечем або скинутий зі скелі. Після його смерті стало відомо про численні чудеса, які відбувалися на місцях його мучеництва, і багато людей почали приходити, щоб помолитися святому.

В християнстві існує багато святих, які також страждали за свою віру. Святий Георгій відомий своїм подвигом, коли переміг дракона. Він також був мучеником і є покровителем багатьох країн. Свята Варвара стала символом боротьби з язичницькою вірою. Вона часто вважається покровителькою артилеристів. Святий Дмитрій славиться в боротьбі проти неправди та насильства.

Церковне свято 20 вересня — день пам'яті святих мучеників Михаїла і Теодора

Михаїл був римським воїном, що жив у III-IV століттях. Він, як і багато інших святих, був спочатку язичником, але пізніше прийняв християнство. Після того, як Михаїл зустрів християнських мучеників, його серце було переповнене вірою, і він став ревним прихильником Христової віри. За відмову поклонитися язичницьким богам його схопили, катували і стратили. Він не зрікся своєї віри, навіть під тиском жорстоких тортур.

Теодор також був воїном, сучасником Михаїла. Він відрізнявся великою відвагою та рішучістю. Як і Михаїл, Теодор зазнав переслідувань через свою віру. Він також відмовився відректися від Христа і зазнав жорстоких катувань. В обох святих простежується відданість і мужність в обличчі смерті.

Прикмети 20 вересня

Народні прикмети 20 вересня / Фото: Unsplash

Північний вітер — різко похолодає.

Південний вітер — буде великий урожай озимих.

Ще не опало листя з клена і берези — зима буде суворою.

Що завтра не можна робити

Поганою прикметою вважалося дарувати чи приймати подарунки цього дня. Вважалося, що стосунки з людиною різко погіршаться. Також забороняється нарікати на долю, сумувати — все, що ви скажете, прийде до вас в подвійному розмірі.

Що можна робити завтра

Цього дня було прийнято виносити одяг та білизну на вулицю, щоб вона провітрилися. Вважалося, що вітер "видме" проблеми зі здоров'ям та нещастя.

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