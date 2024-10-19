20 жовтня — яке церковне свято, чому солити капусту потрібно саме цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Артемія. Артемій, ймовірно, жив у IV столітті в Олександрії або іншому регіоні Римської імперії. За деякими джерелами, він був офіцером в римській армії. Артемій став християнином і відкрито сповідував свою віру. Це призвело до переслідувань, оскільки у той час християни зазнавали гонінь. За свою відданість Христу, Артемій був заарештований, підданий тортурам і зрештою страчений.

Під час своїх мук Артемій проявляв велику мужність і стійкість, за що його вважають прикладом для багатьох віруючих. Його страждання включали фізичні тортури, але він не відмовився від своєї віри. Святий Артемій вважається покровителем воїнів і людей, які переживають випробування.

Артемій є одним із святих, чия історія та мучеництво надихають християн у боротьбі за віру. Його молять про допомогу в складних ситуаціях, просять захисту та підтримки.

Прикмети 20 жовтня

Народні прикмети 20 жовтня / Фото: Unsplash

Сніг випав на суху землю — чекайте на потепління.

Почути вовків близько до будинку — зима буде дуже холодною.

Іній на деревах — наступний рік буде неврожайним.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не залишати двері відчиненими, тому що до будинку може проникнути нечисть. Це несприятливий день для вінчання — союз двох людей буде недовговічним.

Що можна робити завтра

За традицією цього дня обов'язково солили капусту і готували інші заготівлі на зиму. Вважалося, що тоді вони простоять до весни. Також Артемій вважається покровителем військових, тому йому моляться про їхнє здоров'я.

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