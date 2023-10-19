20 жовтня — яке церковне свято, навіщо уважно дивитися в очі хлопцю, який подобається

Завтра, 20 жовтня, в православному календарі день пам’яті великомученика Артемія. Великомученик Артемій був християнином, який жив у IV столітті. Він служив військовим начальником за римських імператорів Константині I та його сині Константії. Він був відданим прихильником христианства і перевіз мощі святих апостолів Андрія Первозванного та Луки з Патри до Константинополя. Коли на престол піднявся Юліан Отступник, який переслідував християн, Артемій не злякався і виступив проти нього, засуджуючи його жорстокість і язичництво. За це він був заарештований, підданий жорстоким катуванням і забитий мечем. Артемій став великомучеником, який за свою віру та мужність отримав вічну нагороду у Царстві Божому.

Церковне свято 20 жовтня — день пам'яті Герасима Нового

Ось переклад тексту на українську мову: Преподобний Герасим Новий був святим, який прийняв чернецтво на Афоні і заснував жіночий монастир на острові Кефалонія. Він жив у IV-V століттях і славився своїми подвигами, постом, молитвою і вилікуванням біснуватих. Він також подорожував святими місцями Палестини, Єгипту і Сирії, де служив у Єрусалимі і на Синаї.

Прикмети 20 жовтня

Народні прикмети 20 жовтня / Фото: Pexels

Туман та тепла погода — чекайте на м'яку осінь.

Якщо почути грім — зима буде без снігу.

З дуба впало багато жолудів — наступного року буде великий урожай хліба.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється прибирати в будинку та наводити в ньому лад. Вважалося, якщо замітати, то можна "вимести" все щастя з оселі. Також не варто рахувати дріб'язок, тому що можна втратити всі гроші.

Що можна робити завтра

Наші предки влаштовували особливі вечорниці. Хлопці приносили мед, веселили дівчат. Існувало повір'я, якщо цього дня дівчина уважно подивитися в очі парубку, який їй подобається, той обов'язково в неї закохається на все життя.

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