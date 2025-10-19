Церковне свято 20 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 20 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Артемія. Святий Артемій жив у III–IV столітті. За переказами, він народився у знатній сім’ї в Каппадокії (сучасна Туреччина). З дитинства виховувався в християнській вірі, отримав хорошу освіту, яка включала знання грецької філософії та римського права. Його відзначали благочестя, розсудливість і чистота серця.

Артемій був високопоставленим військовим або навіть стратегом при імператорському дворі. Його положення дозволяло йому чинити добро і допомагати нужденним. Проте навіть у владі він залишався відданим християнським принципам і відкрито сповідував віру, що в ті часи могло бути смертельно небезпечним.

Святий Артемій постраждав за віру під час одного з римських гонінь на християн. Його арештували через відмову приносити жертви язичницьким богам. За переказами, мучителі намагалися його залякати й підкупити, але він залишився непохитним. Артемій переніс численні тортури: бичування, катування гарячими залізами, а зрештою — відданий на смерть через обезголовлення.

Прикмети 20 жовтня

Туман вранці — до ясної та теплої погоди протягом дня.

Сильний вітер — передвісник ранніх морозів або хуртовин у листопаді.

Сонце, що сходить червоним — до холодного і сніжного періоду найближчим часом.

Що завтра не можна робити

У народі кажуть, що 20 жовтня не варто надмірно веселитися, а також краще утриматися від освідчень і святкування весіль — інакше шлюб може виявитися нетривким.

Що можна робити завтра

Святий Артемій вшановується як захисник воїнів, тому у день його пам’яті — 20 жовтня — прийнято звертатися до нього з молитвою про здоров’я військових та їх безпечне повернення додому, куди б доля їх не занесла.