Чим поливати редиску після появи сходів

Редиска належить до культур, які ростуть дуже швидко, але водночас вона чутлива до нестачі поживних речовин у ґрунті. Саме в перші дні після появи сходів закладається майбутній розмір та смак коренеплоду. Якщо в цей момент підтримати рослини простим підживленням, редиска почне активно розвиватися, формуючи щільні та соковиті коренеплоди без гіркоти. Існує один доступний спосіб, який часто використовують досвідчені городники, щоб допомогти молодим рослинам швидше набрати силу.

Яке найкраще підживлення для редиски

Коли на грядці з’являються перші сходи, редиску можна полити розчином на основі деревної золи. Для приготування знадобиться 200 г деревного попелу та 8 літрів води. Золу висипають у воду, добре перемішують і дають настоятися приблизно 3 години. Після цього розчином обережно поливають міжряддя.

Деревна зола є натуральним джерелом корисних мінералів. У ній містяться калій, кальцій та інші елементи, які допомагають рослинам швидше розвиватися.

Таке підживлення має кілька переваг:

стимулює формування великих коренеплодів;

зменшує ймовірність появи гіркоти;

покращує структуру ґрунту;

допомагає рослинам краще переносити перепади температур.

Як правильно підживлювати редиску після появи сходів

Щоб підживлення принесло користь, варто дотримуватися кількох простих правил.

Полив проводять після появи перших сходів. Розчин ллють не на листя, а безпосередньо на ґрунт між рослинами. Підживлення краще робити в похмуру погоду або ввечері. Перед процедурою грядку бажано злегка зволожити звичайною водою.

Одного такого підживлення зазвичай достатньо для нормального розвитку культури.

Що ще допоможе отримати великий урожай редиски

Окрім підживлення, для гарного росту редиски важливо дотримуватися простих правил догляду:

не допускати пересихання ґрунту;

проріджувати загущені сходи;

регулярно розпушувати землю;

вибирати добре освітлене місце для грядки.

За правильних умов редиска швидко набирає масу і вже через кілька тижнів можна збирати перший урожай.