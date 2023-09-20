2024 рік — високосний чи ні: чому так називається, що не можна робити, чим він небезпечний

Кожні 4 роки до календаря додається один додатковий день. Такі роки називають високосними. Чи буде 2024 рік високосним, чи ні — дізнавайтеся з матеріалу.

В народних віруваннях наших предків до високосного року було доволі негативне ставлення. Тому існувало чимало заборон, які пов'язували саме з таким періодом. Останній високосний рік був 2020-го, тож 2024 рік також буде таким. До чого готуватися?

Що таке високосний рік і чому його так називають

Сам термін "високосний" прийшов до нас зі Стародавнього Риму. Українською мовою його можна перекласти як "другий шостий", що на латині звучить як "bis sextus".

Саме поняття було встановлене понад дві тисячі років тому римським імператором Гаєм Юлієм Цезарем. Він запровадив календар, який базувався на періодах, коли земля повертається до Сонця. Сьогодні він відомий як "юліанський календар".

За розрахунками древніх математиків та астрономів, тривалість року дорівнює 365 діб і 6 годин. Щоб додаткова чверть доби не ускладнювала розрахунки, було вирішено раз на чотири роки додавати до календаря один додатковий день. Це завжди 29 лютого. Чому саме ця дата? У Стародавньому Римі рахунок днів дещо відрізнявся від сучасного — останній день зими (28 лютого) називали "шостим днем перед березневими календами". Тому Юлій Цезар щочетвертого року встановив "другий шостий" день.

Скільки днів у високосному році та чим він відрізняється від звичайного

Скільки днів у високосному році? / Фото: Pexels

У високосному році 366, а не 365 днів. Тому 2024 року ми проживемо на одну добу довше. Високосний рік буває лише 97 разів на 400 років.

2024 року буде 8784 годин, 527040 хвилин і 31622400 секунд.

Народні прикмети: що не можна робити у високосний рік 2024

В народі високосні роки завжди вважали нещасливими й небезпечними. Тому існувало безліч прикмет і заборон, які стосувалися цього періоду:

Не можна починати будівництво будинку, інакше майбутнє житло неодмінно постраждає від пожежі. Також краще не купувати житло і не переїжджати на нове місце проживання. Поганою прикметою вважається вінчання та одруження — однак, якщо така потреба виникла, треба перед церемонією промовити: "Вінчаю вінцем, а не високосним кінцем". Не можна святкувати появу першого зуба в немовляти — традиція кликати гостей на таку важливу подію колись існувала у наших предків. Однак у високосний рік святкувати не можна, інакше всі зуби у дитини повипадають. Людям, які розлучилися у високосний рік, треба придбати рушник, який несуть до церкви. На Івана Купала існувала традиція збирати лікувальні трави. У високосний рік перед цим необхідно помолитися. У високосний рік на різдвяні свята люди не ходили колядувати, існувало повір'я, що, перевдягнувшись, вони переймуть на себе поведінку тварин.

Чому не можна виходити заміж у високосний рік: що пов'язано з цим повір'ям

Чи можна одружуватися у високосний рік? / Фото: pixabay.com

Навіть сьогодні, коли пара молодих підбирає дату для весілля, вона намагається дізнатися, чи буде рік високосним, чи ні. В давнину вважалося, якщо зіграти весілля в такий період, можна чекати лише на біди й негаразди, через які сім'я швидко розпадеться. Правда це чи ні — вирішувати лише вам. Але здавна існували певні прикмети, пов'язані з одруженням у високосні роки.

В народі високосний рік часто називали "роком наречених". В різних країнах світу вважалося, якщо дівчина зробить своєму обранцеві пропозицію руки й серця, він не може від неї відмовитися. Такий звичай часто призводив до того, що пари одружувалися без почуттів, що і призводило до швидкого розлучення.

Церква офіційно запевняє, що високосний рік жодним чином не впливає на стосунки між подружжям, але якщо ви хвилюєтеся, то наші предки давали кілька порад, які ви можете використати:

не віддавайте свою сукню нікому після весілля, це ж стосується всіх аксесуарів;

не варто надягати обручку поверх рукавичок, інакше партнер не ставитиметься до шлюбу серйозно;

покладіть монетку в туфлі нареченої, щоб зберегти майбутню родину від лих.

Що можна розповісти про дітей, народжених у високосний рік

Ставлення до дітей, які народилися у високосний рік, було неоднозначним. З одного боку, наші предки вірили, що поява на світ нового життя в такий період несе малюкові сумну й нещасливу долю. Інші, навпаки, вірили, що така дитина "обдарована Богом".

Люди, які з'явилися на світ 29 лютого, вважалися особливими. Напевно, кожен з нас хоча б раз замислювався: як вони святкують свій день народження? Є ті, хто святкує лише раз на чотири роки, а є такі, хто святкує щороку, але в інший день. Водночас із давніх-давен існує повір'я, що вони проживуть довге життя.