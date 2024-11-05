2025 — рік вдови чи вдівця: що означають ці назви, чи можна одружуватися в такі періоди

В астрології високосні роки вважаються нещасливими, адже в ці періоди часто відбуваються глобальні катаклізми чи війни, що забирають багато життів. Рік, який йде після високосних, називається "роком вдови". Саме таким буде 2025.

Більшість людей вважає, що визнання року, який йде після високосного, трагічним звичайними народними повір'ями. Однак, навіть в ООН 2011 року започаткували особливу дату — 23 червня щороку вшановується День вдів.

Причина проста — у катаклізмах та війнах багато жінок втрачають своїх чоловіків. Проте, ще до заснування цієї особливої дати Генеральною Асамблеєю люди з різних куточків планети відчували, що у високосні роки значно зростає кількість летальних випадків. За статистикою, спочатку гине більше чоловіків, потім — більше жінок. Тому ці роки називають відповідно — рік вдови та рік вдівця.

2025 — рік Чорної вдови

За народними повір'ями, одразу за високосним роком приходить сумний період. Трагедія не обов'язково повинна бути всесвітнього масштабу. Іноді конкретні наслідки відбуваються у житті певної людини, що пізніше відіграє роль в історичних подіях. Також в народі здавна вважали, що такий рік не підходить для одруження. Вірили, що щастя молодих людей триватиме недовго — невдовзі чоловік загине в катастрофі чи буде зобов'язаний піти на війну. Звичайно, смерть одного з членів подружжя не є обов'язковою. Шлюб може просто згаснути, а почуття в парі зникнути.

Коли буде рік вдівця

Часто люди плутають ці два поняття, вважаючи, що вони приходять одночасно. Насправді, після високосного року йде "рік вдови", а слідом за ним "рік вдівця". Наскільки ці твердження правдиві, невідомо. Тому не варто стверджувати, що народні прикмети 2025 та 2026 року обов'язково здійсняться.

В народі також існував цікавий спосіб "заплутати" долю і відвернути її від конкретної подружньої пари. Щоб не залишитися на самоті, вірили, що достатньо просто змінити традицію. Наприклад, помінятися ролями нареченого і нареченої під час сватання. Тобто не хлопець зі сватами йшов в будинок до дівчини, а навпаки.

Звичайно, кожна людина сама вирішує, боятися їй народних прикмет чи ні. Тому найкраще — не піддаватися паніці і налаштувати себе на позитивний лад. Як відомо, фортуна любить людей, які рішуче налаштовані на вирішення перешкод.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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