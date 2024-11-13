2025 рік — високосний чи ні: як розраховуються ці періоди, коли з'явився "зайвий" день

Чому існує високосний рік

Головний сенс високосного року полягає в тому, щоб компенсувати неточність літочислення, яке виникає через те, що астрономічний рік складає 365 днів, 5 годин та 49 хвилин. Якби не було додаткового дня, який з'являється в календарі раз на 4 роки, то відбулося б поступове зсування сезонів в річному циклі.

Вперше неточність в літочисленні помітив і спробував усунути ще Юлій Цезар. Він ввів в своєму "юліанському" календарі особливий рік, який повторювався кожні 4 роки. Першим таким роком став 45 рік до нашої ери. В ті часи додатковий день припадав не на кінець лютого, а так званий bis sextus (шостий день до початку березня, який повторювали двічі). Існувала навіть практика додавання не одного дня, а цілого місяця.

Однак така система виявилася не ідеальною. Хоча розбіжність й істотно зменшилася, проте не була усунута повністю. "Похибка" становила всього 11 хвилин, але вона виливалася у розбіжності в 24 години між астрономічним часом та календарним, яка набігала кожні 128 років. Вчені помітили це, коли побачили, що весняне рівнодення змістилося на початку XVI століття на майже 10 днів.

В той час вирішили реформувати систему літочислення і з'явився григоріанський календар (ним займався папа Григорій XIII). Саме він ввів нове правило, яке діє до нині.

Як визначити високосний рік

Щоб визначити, чи 2025 рік буде високосним, потрібно всього лише дотримуватися легких правил григоріанського календаря. За ними, 29 лютого додається, якщо рік:

кратний 400 (2000 чи 2400);

кратний 4, але не кратний 100 (2024, 2028, 2032 тощо).

Керуючись цим правилом, ми бачимо, що 2025 рік не буде високосним.

ЦІкаво, що вчені давно встановили, що новий календар літочислення також далекий від ідеалу. Тому що, щоб повністю позбутися зміщення, потрібно додавати зайвий день кожного 32 року, а не 100-го, число якого кратне 4.

Прикмети і повір'я високосних років

Здавна люди вірили, що високосні роки особливі, несуть в собі небезпеку, тому що кармічні. В такі роки краще не починати кардинальні зміни свого життя, а саме:

не одружуватися;

не переїжджати;

не змінювати роботу;

не починати будівництво чи капітальний ремонт;

не вагітніти;

не починати бізнес;

не їхати в далекі подорожі.

Проте, якщо для вас високосний рік — це лише "зайвий" день в календарі, сміливо йдіть назустріч будь-яким своїм планам та мріям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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