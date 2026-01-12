2026 рік стане особливим: найщасливіші місяці для кожного знака зодіаку вже визначено

Щасливий місяць 2026 року для кожного знака зодіаку / © pexels.com

Дізнайтеся, який місяць 2026 року найсприятливіший для вашого знака та коли варто максимально проявити себе!

Овен — червень

Червень обіцяє веселість, романтику і творчий підйом. Венера та Юпітер у Леві активують ваш дім кохання і самовираження. Це чудовий час для спілкування, подорожей і творчих проєктів. Самотні Овни мають високі шанси зустріти когось особливого. Відпустка цього місяця стане ідеальним варіантом.

Телець — березень

Березень принесе успіх завдяки спілкуванню та новим знайомствам. Прямий Юпітер у Раку відчинить Тельцям двері удачі, а планети в Рибах допоможуть реалізуватися через соціальні контакти. Місячне затемнення в домі кохання створить романтичні можливості з довготривалим ефектом.

Близнята — червень

Червень ставить вас у центр уваги: нові ідеї, приємні зустрічі та несподівані можливості. Юпітер сприяє спілкуванню, подорожам і командним проєктам. Ви будете блищати та легко притягувати удачу.

Рак — травень

Найкращий місяць року для вас! Юпітер і Венера в Раку принесуть радість, достаток та визнання. Взаємини покращаться, з’являться нові можливості для кар’єрного зростання, а повня в домі кохання зробить травень незабутнім.

Лев — липень

Юпітер увійде до вашого знака лише раз на 12 років, і липень відкриває цей період. Магнетизм, успіх, гроші та щастя — на піку. Венера посилює вашу чарівність, а повня у домі партнерства подарує особливі моменти у стосунках.

Діва — травень

Щастя прийде через друзів, компанії та подорожі. Юпітер у Раку дарує підтримку та процвітання. Ідеальний місяць для навчання, поїздок і приємного часу з родиною.

Терези — серпень

Серпень обіцяє визнання та здійснення бажань. Юпітер у Леві активує дім надії, а Венера в першому домі покращує ваш зовнішній вигляд і самопочуття. Сонячне затемнення відкриває великі можливості для успіху.

Скорпіон — лютий

Лютий стане сприятливим місяцем для кохання, навчання і подорожей. Юпітер у Раку забезпечує сильну підтримку. Самотні Скорпіони можуть зустріти свою половинку, а ті, хто у стосунках, відчують гармонію.

Стрілець — листопад

Сонце у вашому знаку та Юпітер у Леві посилюють прагнення до нових знань і пригод. Ви встановлюєте важливі зв’язки, а романтичні стосунки на піку. Ідеальний час для особистісного розвитку.

Козоріг — грудень

Чудове закінчення року! Сонце в Козороку привертає до вас увагу, а Юпітер сприяє фінансовим успіхам і зміцненню близьких взаємин. Соціальне життя буде насиченим, а відпочинок — заслуженим.

Водолій — січень

Рік починається з упевненості. Під впливом багатьох планет у вашому знаку ви опиняєтеся у центрі уваги. Юпітер приносить удачу в партнерських стосунках і професійній сфері. Можливі фінансові та нерухомі перспективи.

Риби — червень

Найкращий місяць для кохання, творчості та дітей. Юпітер у 5 домі дарує романтику й радість. Самотні Риби мають високі шанси зустріти своє кохання, а ті, хто у стосунках, переживуть яскраві події року.