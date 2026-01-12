ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
3 хв

2026 рік стане особливим: найщасливіші місяці для кожного знака зодіаку вже визначено

За гороскопом у кожного знака зодіаку є свій щасливий місяць 2026 року, коли астральна енергія працює на вас. Це не означає повну ідилію, але можливості, удача та везіння приходять легше, а гарні моменти переважають труднощі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Щасливий місяць 2026 року для кожного знаку зодіаку

Щасливий місяць 2026 року для кожного знака зодіаку / © pexels.com

Дізнайтеся, який місяць 2026 року найсприятливіший для вашого знака та коли варто максимально проявити себе!

Овен — червень

Червень обіцяє веселість, романтику і творчий підйом. Венера та Юпітер у Леві активують ваш дім кохання і самовираження. Це чудовий час для спілкування, подорожей і творчих проєктів. Самотні Овни мають високі шанси зустріти когось особливого. Відпустка цього місяця стане ідеальним варіантом.

Телець — березень

Березень принесе успіх завдяки спілкуванню та новим знайомствам. Прямий Юпітер у Раку відчинить Тельцям двері удачі, а планети в Рибах допоможуть реалізуватися через соціальні контакти. Місячне затемнення в домі кохання створить романтичні можливості з довготривалим ефектом.

Близнята — червень

Червень ставить вас у центр уваги: нові ідеї, приємні зустрічі та несподівані можливості. Юпітер сприяє спілкуванню, подорожам і командним проєктам. Ви будете блищати та легко притягувати удачу.

Рак — травень

Найкращий місяць року для вас! Юпітер і Венера в Раку принесуть радість, достаток та визнання. Взаємини покращаться, з’являться нові можливості для кар’єрного зростання, а повня в домі кохання зробить травень незабутнім.

Лев — липень

Юпітер увійде до вашого знака лише раз на 12 років, і липень відкриває цей період. Магнетизм, успіх, гроші та щастя — на піку. Венера посилює вашу чарівність, а повня у домі партнерства подарує особливі моменти у стосунках.

Діва — травень

Щастя прийде через друзів, компанії та подорожі. Юпітер у Раку дарує підтримку та процвітання. Ідеальний місяць для навчання, поїздок і приємного часу з родиною.

Терези — серпень

Серпень обіцяє визнання та здійснення бажань. Юпітер у Леві активує дім надії, а Венера в першому домі покращує ваш зовнішній вигляд і самопочуття. Сонячне затемнення відкриває великі можливості для успіху.

Скорпіон — лютий

Лютий стане сприятливим місяцем для кохання, навчання і подорожей. Юпітер у Раку забезпечує сильну підтримку. Самотні Скорпіони можуть зустріти свою половинку, а ті, хто у стосунках, відчують гармонію.

Стрілець — листопад

Сонце у вашому знаку та Юпітер у Леві посилюють прагнення до нових знань і пригод. Ви встановлюєте важливі зв’язки, а романтичні стосунки на піку. Ідеальний час для особистісного розвитку.

Козоріг — грудень

Чудове закінчення року! Сонце в Козороку привертає до вас увагу, а Юпітер сприяє фінансовим успіхам і зміцненню близьких взаємин. Соціальне життя буде насиченим, а відпочинок — заслуженим.

Водолій — січень

Рік починається з упевненості. Під впливом багатьох планет у вашому знаку ви опиняєтеся у центрі уваги. Юпітер приносить удачу в партнерських стосунках і професійній сфері. Можливі фінансові та нерухомі перспективи.

Риби — червень

Найкращий місяць для кохання, творчості та дітей. Юпітер у 5 домі дарує романтику й радість. Самотні Риби мають високі шанси зустріти своє кохання, а ті, хто у стосунках, переживуть яскраві події року.

Дата публікації
Кількість переглядів
464
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie