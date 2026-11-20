Коли насправді починається Рік Червоної Кози / © pexels.com

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Новий символ року прийде на зміну Вогняному Коню на початку лютого. Згідно зі східними уявленнями, поєднання знака Кози зі стихією Вогню може зробити цей період сприятливим для творчих задумів, особистісного розвитку та налагодження стосунків.

Коли почнеться рік Червоної Вогняної Кози

Китайський Новий рік 2027 року припадає на 6 лютого. Саме тоді завершиться період Вогняного Коня та розпочнеться рік Червоної Вогняної Кози. Він триватиме до 25 січня 2028 року.

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На відміну від звичного календаря, у східній традиції початок нового року визначають за місячними циклами. Через це дата святкування щороку змінюється та зазвичай припадає на період між кінцем січня і серединою лютого.

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Коза посідає восьме місце серед 12 тварин китайського зодіаку. Її вважають символом доброзичливості, спокою, щедрості та здатності знаходити компроміси.

Чому 2027 рік називають роком Червоної Вогняної Кози

Назва прийдешнього року пов’язана з поєднанням двох символів — тварини-покровителя та стихії. 2027 року знак Кози поєднується з Вогнем Інь, який у китайській системі має назву Дін-Вей.

Вогонь у східній філософії асоціюється з теплом, енергією, світлом і трансформаціями. Він уособлює прагнення діяти, розвиватися та втілювати нові ідеї. Червоний колір, який традиційно пов’язують із цією стихією, у китайській культурі має особливе значення.

Зокрема, червоний вважають кольором удачі, достатку та захисту від негараздів. Тому його часто використовують під час святкування китайського Нового року: прикрашають ним оселі, обирають червоний одяг і дарують символічні подарунки.

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Образ Кози також має давнє культурне значення. У китайському мистецтві її зображували на картинах, виробах із бронзи та нефриту. З твариною пов’язували добробут, мир і врожайність. За народними переказами, Коза навіть виступала посланцем, який приносив людям зерно.

Що символізує рік Вогняної Кози: прогнози для різних сфер життя

За традиційними китайськими уявленнями, 2027 рік може стати періодом, коли особливого значення набудуть взаєморозуміння, творчість і турбота про близьких.

Робота та кар’єра. Найбільш сприятливим цей період вважають для людей, діяльність яких пов’язана з мистецтвом, дизайном, комунікаціями та іншими творчими напрямами. Успіх пов’язують із нестандартним мисленням, співпрацею та вмінням домовлятися.

Фінанси. Символіка Кози передбачає обережність у грошових питаннях. Згідно з астрологічними трактуваннями, у цей період краще уникати необдуманих витрат і ризикованих фінансових рішень. Натомість корисними можуть бути вкладення в освіту, професійні навички та власний розвиток.

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Кохання та стосунки. Вогняну Козу асоціюють із душевною близькістю, ніжністю та сімейними цінностями. Тому 2027 рік у східних прогнозах пов’язують зі зміцненням партнерства, новими знайомствами та бажанням приділяти більше часу рідним.

Здоров’я та самопочуття. У традиційних прогнозах радять звертати увагу на емоційний стан, повноцінний відпочинок і баланс між роботою та особистим життям. Серед рекомендованих занять називають прогулянки на природі, творчість і практики розслаблення.

Кому 2027 рік принесе особливі зміни

Особливе значення рік Червоної Вогняної Кози матиме для людей, які народилися під цим знаком китайського зодіаку. До них належать ті, хто з’явився на світ у 1967, 1979, 1991, 2003 та 2015 роках. Водночас для точного визначення знака потрібно враховувати дату китайського Нового року в рік народження.

У східній традиції період повернення до власного знака називають Бен Мін Нянь. Його сприймають як важливий життєвий етап, пов’язаний із переоцінкою цілей, змінами та новими випробуваннями.

Вважається, що в такий час людині варто уважніше ставитися до власних рішень, не поспішати з важливими кроками та приділяти більше уваги особистим потребам.

Водночас астрологічні прогнози й символічні значення тварин східного календаря належать до культурних традицій і не мають наукового підтвердження. Тому сприймати їх варто як частину народних вірувань, а не як достовірний прогноз майбутнього.

FAQ

Коли починається китайський Новий рік 2027?

Рік Червоної Вогняної Кози за китайським календарем розпочнеться 6 лютого 2027 року. Він завершиться 25 січня 2028 року, після чого настане наступний рік за східним календарем.

2027 рік якої тварини за східним гороскопом?

2027 — рік Червоної Вогняної Кози. Вона є восьмим знаком китайського зодіаку та символізує доброту, мир, гармонію, творчість і добробут. Стихія Вогню додає цьому символу асоціації з енергією, теплом і перетвореннями.

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