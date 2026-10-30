2027 рік якої тварини / © ТСН

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Ця тварина посідає восьме місце серед 12 символів китайського зодіаку та традиційно асоціюється з добротою, творчістю, чуйністю і прагненням до гармонії. Водночас стихія Вогню надає символу року додаткової енергії, рішучості та пристрасті.

Коли розпочнеться рік Вогняної Кози, що він символізує, які кольори та числа вважаються щасливими за китайською традицією і з якими знаками зодіаку Коза має найкращу сумісність — розповідаємо далі.

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2027 рік якої тварини за східним календарем

Згідно з китайським календарем, 2027-й буде роком Вогняної Кози. У китайському зодіаку вона є восьмою твариною 12-річного циклу, до якого також входять Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Мавпа, Півень, Собака та Свиня.

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Важливо враховувати, що китайський Новий рік не збігається з календарним 1 січня. Його дата визначається за місячним календарем, тому символ року змінюється наприкінці січня або в лютому.

2027 року китайський Новий рік настане 6 лютого. Саме цього дня завершиться період Вогняного Коня і розпочнеться рік Вогняної Кози. Він триватиме до 25 січня 2028 року.

Отже, люди, народжені від 1 січня до 5 лютого 2027 року включно, за китайським календарем належатимуть до знака Коня, а ті, хто народиться від 6 лютого, — до знака Кози.

Що символізує Вогняна Коза 2027 року

У китайській культурі Коза символізує мир, доброзичливість, співчуття та добробут. Її пов’язують із творчими здібностями, терпінням, чуйністю та вмінням знаходити спільну мову з іншими людьми.

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У деяких перекладах китайського зодіаку замість Кози використовують назви Вівця або Баран. Це пов’язано з ієрогліфом, який у китайській мові охоплює кілька тварин із родини козячих та овечих. Тому назви «рік Кози» та «рік Вівці» можуть позначати один і той самий знак східного календаря.

Особливого значення символу 2027 року надає стихія Вогню. У традиційній китайській системі п’яти елементів вона асоціюється з енергією, ентузіазмом, активністю та прагненням до змін.

Поєднання Кози та Вогню традиційно пов’язують із такими якостями:

Творчість. Коза символізує художній смак, уяву та інтерес до мистецтва, а Вогонь підсилює прагнення втілювати нові ідеї. Доброта і співчуття. Зі знаком пов’язують уважність до почуттів інших людей, готовність допомагати та підтримувати близьких. Енергійність. Стихія Вогню додає символу року активності, рішучості й бажання діяти. Прагнення до гармонії. Коза асоціюється зі спокоєм, комфортом, доброзичливими стосунками та затишком. Емоційність. Поєднання цих символів пов’язують із чутливістю, щирістю та виразним проявом почуттів.

У китайській традиції Вогняну Козу вважають символом творчого потенціалу, доброзичливості та внутрішньої енергії.

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Характеристика людей, народжених у рік Кози

За китайським гороскопом, люди, народжені під знаком Кози, зазвичай мають м’який характер, цінують близькі стосунки та прагнуть уникати конфліктів. Їх описують як чуйних, терплячих і творчих особистостей, які вміють помічати красу в повсякденних речах.

До сильних рис характеру представників цього знака традиційно зараховують:

Доброту. Такі люди схильні співпереживати іншим, підтримувати друзів і піклуватися про родину. Творчість. Їм приписують розвинену уяву, художній смак та інтерес до музики, літератури, дизайну й інших творчих занять. Терпіння. Коза символізує здатність обмірковувати рішення та не поспішати з висновками. Відданість. Представники знака цінують довіру, стабільність і тривалі стосунки. Дипломатичність. Вони намагаються знаходити компроміси та підтримувати доброзичливу атмосферу.

Водночас китайська астрологічна традиція приписує Козі й певні слабкі сторони. Серед них — надмірна чутливість до критики, нерішучість, схильність до тривалих роздумів і занепокоєння через невизначеність. Також представникам цього знака може бути складніше пристосовуватися до різких змін.

Звичайно, такі характеристики належать до сфери традиційної астрології. Реальний характер людини залежить від багатьох чинників і не визначається лише роком її народження.

Щасливі кольори та числа 2027 року

У китайському гороскопі кожен знак має символи, які традиційно пов’язують з удачею, добробутом і позитивною енергією. Для Кози такими вважаються певні кольори, числа, квіти та сторони світу.

За традиційними астрологічними уявленнями, щасливими для людей, народжених у рік Кози, є:

Кольори: зелений, червоний і фіолетовий. Числа: 2 і 7. Квіти: гвоздика, примула та айстра. Сприятливі напрямки: схід, південний схід і південь. Сприятливі місяці: другий, п’ятий і десятий місяці китайського місячного календаря.

Натомість менш сприятливими символами в деяких трактуваннях вважають числа 3 і 8, золотий та чорний кольори, а також південно-західний напрямок.

Ці символи можна використовувати як орієнтир під час вибору новорічного декору, подарунків або святкового одягу. Наприклад, червоні та зелені акценти, фіолетові прикраси й квіткові композиції відповідатимуть традиційній символіці року Кози.

Водночас варто пам’ятати, що йдеться про культурні та астрологічні традиції, а не про науково доведений спосіб привернути удачу.

Сумісність Кози з іншими знаками китайського зодіаку

Китайська астрологія приділяє увагу сумісності знаків у дружбі, коханні та партнерстві. Вважається, що одні тварини мають більше спільних рис, тоді як інші можуть відрізнятися темпераментом і поглядами на життя.

Найкраща сумісність у Кози традиційно з такими знаками:

Кролик. Обидва знаки цінують спокій, доброзичливість і взаєморозуміння. Їхні стосунки можуть будуватися на емоційній підтримці та довірі. Кінь. Активність і впевненість Коня доповнюють м’який характер Кози. У такому союзі партнери можуть підтримувати одне одного та допомагати розвиватися. Свиня. Обидва знаки асоціюються з щедрістю, турботою та сімейними цінностями, тому традиційно вважаються гармонійною парою.

Складніші стосунки можуть виникати з такими знаками:

Бик. Практичність і впертість Бика можуть суперечити емоційності та прагненню Кози до м’якшого спілкування. Собака. Відмінності у способах вираження почуттів та поглядах можуть призводити до непорозумінь. Тигр. Енергійність і схильність до ризику з боку Тигра можуть не збігатися з потребою Кози у стабільності.

Такі поєднання описують традиційні уявлення китайської астрології. Насправді успішність стосунків залежить від взаємної поваги, довіри, спільних цінностей і готовності партнерів домовлятися.

FAQ

2027 рік якої тварини за китайським календарем?

2027 рік буде роком Вогняної Кози — восьмого знака китайського зодіаку. Він розпочнеться 6 лютого 2027 року та триватиме до 25 січня 2028 року. Коза символізує доброту, творчість, гармонію та співчуття, а стихія Вогню асоціюється з енергією, пристрастю й активністю.

Коли починається китайський Новий рік 2027?

Китайський Новий рік 2027 року припадає на 6 лютого. Саме тоді за східним календарем розпочнеться рік Вогняної Кози. До 5 лютого включно триватиме рік Вогняного Коня. Святкування китайського Нового року традиційно супроводжується сімейними зустрічами, святковими стравами, подарунками та прикрасами із символікою тварини-покровителя року.

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