Церковне свято 21 березня

Реклама

Завтра, 21 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського. Святий Яків, єпископ Катанський (місто Катана на острові Сицилія), шанується як преподобний ісповідник Христової віри — церковний ієрарх, який у важкий період іконоборства мужньо утримував православне вчення про шанування святих ікон і віддав за це своє життя.

З юних років Яків прагнув до подвижницького, аскетичного життя. Він залишив світ і постригся в Студійському монастирі, де присвятив себе суворим трудам, постам, молитві і вивченню Святого Письма. Саме ці чесноти зробили його достойним пастирського служіння.

Благочестивий і освічений у богослов’ї, Яків був піднесений до сану єпископа Катанського — кафедри, що відає над церквами на Сицилії. Як єпископ, він ревно проповідував православну віру, наставляв паству й утверджував у серцях людей благочестя та любов до Божих істин.

Реклама

У VIII столітті імператор Константин V Копронім запровадив жорсткі переслідування на Православну Церкву, особливо проти шанування святих ікон. Святий Яків категорично відмовився зректися шанування образів Христових та святих, що поставило його в опозицію до імперської політики. За свою непохитність він був арештований, жорстоко побитий, морений голодом і утримувався в тюрмі заради того, щоб змусити його відмовитися від правди віри.

Незважаючи на важкі тортури і поневіряння, святий єпископ не відступив від свого сповідання. За свою відданість Христові його було засуджено на вигнання, де Яків і завершив свій земний шлях. Він відійшов до Господа близько 756 року, залишивши по собі приклад непохитної вірності та любові до Бога навіть у стражданнях.

Прикмети 21 березня

Народні прикмети 21 березня

Теплий день 21 березня — весна буде ранньою та теплою.

Яка погода 21 березня, така буде і на кінець весни.

Бджоли активні 21 березня — літо буде медоносним.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, сьогодні не слід сваритися чи бажати комусь зла — будь-яка негативна енергія обов’язково повернеться до вас самим подвійним ударом.

Що можна робити завтра

У православ’ї цього дня прийнято звертатися до святих, що шануються у церковному календарі, просячи їх про захист, зцілення, духовну підтримку та силу витримати життєві труднощі. Молитва сьогодні особливо допомагає зміцнити віру і наповнити серце спокоєм.