21 березня — яке церковне свято, чому на Кирила потрібно бути обережними з водою

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 березня, в православному календарі день пам’яті святителя Кирила, єпископа Катанського. Він народився в Антіохії, жив між I та II століттям. Був учнем апостола Петра та неодноразово супроводжував його у мандрах. Разом вони прибули на острів Сицилію, де Петро і поставив Кирила за святителя.

Кирило був мудрою та благочестивою людиною, за що отримав від Господа дар зцілення. До нього йшли хворі, щоб отримати благословення і почути цілющу молитву. Навіть відомий випадок, коли після його молитви вода у гіркому джерелі знову стала смачною. Помер Кирило в глибокій старості і був похований на Сицилії.

Церковне свято 21 березня — день пам'яті святителя Фоми, патріарха Константинопольського

Був видатним духовним лідером і вірним служителем Церкви. Після переставлення святішого Іоана і блаженного Киріака, святитель Фома був призначений патріархом Константинопольської церкви за царювання Фоки-ката. Він добре керував престолом, був благочестивим та добрим.

Під час його патріаршества сталося чудо в краї Галатійському. Хрести, які несли під час хресної процесії, самі від себе хиталися, билися і ламалися. Святитель Фома запросив святого Феодора Сикеота, який був ясновидцем і чудотворцем, щоб дізнатися про це диво. Святий Феодор розповів, що це знаменує великі біди і розруху для Церкви Божої.

Перед наступом бід на Церкву святитель Фома просив святого Феодора помолитися за нього до Бога, щоб він взяв його душу швидше, ніж настане руїна. Святий Феодор виконав його прохання, і патріарх Фома помер. Святитель Фома залишив нам приклад самовідданості, молитви та служіння Церкві. Його життя нагадує нам про важливість віри та покори перед Божою волею.

Прикмети 21 березня

Народні прикмети 21 березня / Фото: Pexels

Кіт довго сидить на підвіконні — чекайте на потепління.

З'явилися квіти мати-й-мачухи — до спекотного літа.

Гроза цього дня означає великий урожай.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо відмовитися цього дня від прання білизни — сон буде після такого поганим. Взагалі наші предки намагалися бути якомога обережнішими з водою. Не рекомендовано дивитися на небо, щоб ненароком не побачити зірку, що падає. Це на нещастя.

Що можна робити завтра

Сміливо кличте цього дня до себе в гості інших людей, особливо тих, з ким давно у сварці. Обов'язково помиритесь. Вважається, що цього дня "прокидається" водяник, тому люди оминали водойми.

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