21 березня — яке церковне свято, про що моляться віряни до святого Якова

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 21 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського. Яків був єпископом Катанським (Катáнія – місто на Сицилії) у часи, коли християнська Церква зазнавала випробувань через іконоборчий рух, який розпочався у Візантійській імперії за імператора Лева Ісавра (717–741). Як ревний захисник православ'я, він відкрито виступав проти іконоборців і відстоював шанування святих ікон, що стало причиною його переслідувань.

Через свою тверду позицію в питанні іконопочитання преподобний Яків зазнав утисків від імператорської влади. Він був підданий переслідуванням і, ймовірно, відправлений у заслання або зазнав тюремного ув'язнення, як багато інших православних святителів того часу.

Хоча відомостей про його діяльність збереглося мало, він згадується як праведний і суворий пастир, який своїм прикладом надихав вірних. Його подвиги і боротьба з єрессю стали натхненням для майбутніх поколінь християн.

Прикмети 21 березня

Народні прикмети 21 березня / Фото: Unsplash

Яка погода 21 березня — така буде і вся весна.

Якщо день ясний і сонячний — літо буде теплим і врожайним.

Дощ або сніг — до пізньої весни і холодного літа.

Що сьогодні не можна робити

У період Великого посту Церква забороняє вживати їжу, яка містить тваринні продукти, зокрема м’ясо, молоко, яйця та рибу. Заборонено розважатися або надмірно споживати їжу чи напої.

Що можна робити сьогодні

Віряни звертаються до його заступництва, молячись про захист від спокус, допомогу в духовних боротьбах і зміцнення віри. У храмах можуть проводитись спеціальні служби на честь святого, з виголошенням проповідей про його подвиг і відданість Христу.

Читайте також: