Церковне свято 21 червня / © pexels.com

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Завтра, 21 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Юліяна Тарсійського. Юліян народився в Малій Азії, в Кілікії, в заможній і знатній родині. Його батько був язичником і обіймав сенаторське становище, тоді як мати була християнкою. Після смерті чоловіка вона переселилася до міста Тарс, де прийняла рішення виховати сина у християнській вірі та благочесті. Саме тут Юліян отримав хрещення і духовне виховання, яке визначило його подальший життєвий шлях.

З юних років він відзначався глибокою побожністю, любов’ю до молитви та прагненням жити згідно з Євангелієм.

Коли Юліяну виповнилося близько 18 років, Римську імперію охопили масові переслідування християн. Імператор Діоклетіан вимагав від усіх підданих приносити жертви язичницьким богам.

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Юліян був заарештований і постав перед правителем Маркіаном. Його довго переконували зректися Христа, обіцяючи свободу, почесті та багатство, але юнак залишався непохитним. Ні погрози, ні тортури не змогли зламати його віру.

За переказами житія, святого протягом тривалого часу водили містами Кілікії, піддаючи допитам і жорстоким катуванням. Його кидали до в’язниці, намагаючись зламати фізично і морально, але Юліян продовжував сповідувати Христа.

Особливою рисою його подвигу є те, що навіть у стражданнях він залишався спокійним і не втрачав внутрішньої духовної сили.

Зворушливим епізодом його житія є участь матері. Вона супроводжувала сина в ув’язненні, підтримуючи його молитвою. Коли правитель дізнався про її присутність, він спершу думав, що вона переконає Юліяна зректися віри.

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Однак мати відкрито сповідала себе християнкою. За це вона зазнала жорстокого покарання і, за переказами, померла від завданих ран, ставши разом із сином свідком віри Христової.

Зрештою, Юліяна засудили до страти. Його смерть була особливо жорстокою: святого помістили в мішок, наповнений піском та отруйними зміями, і кинули в море.

Прикмети 21 червня

Народні прикмети 21 червня / © pexels.com

Якщо 21 червня ясна й тепла погода — літо буде спекотним і врожайним.

Рясна роса зранку — до гарної погоди найближчими днями та доброго врожаю.

Якщо багато павутиння в повітрі — на тривалу суху й теплу погоду.

Що завтра не можна робити

У народі вірили, що сварки з близькими цього дня можуть обернутися тривалою розлукою або охолодженням стосунків, тому радили стримувати емоції та уникати конфліктів. Не рекомендували також починати нові справи чи зайво вихвалятися досягненнями, щоб не «розгубити» удачу.

Що можна робити завтра

21 червня вважали вдалим часом для робіт у саду й на городі. У цей період усе добре приживалося та активно росло, тому сіяли та підсівали редиску, салати й іншу зеленину. Також саме тоді вирушали збирати липовий цвіт, адже липа зазвичай розквітала на початку літа, наповнюючи повітря медовим ароматом.

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