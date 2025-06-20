Церковне свято 21 червня / © Pixabay

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Завтра, 21 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Юліяна Тарсійського. Народився в Тарсі, Кілікія. Жив приблизно в кінці III — на початку IV століття. Саме в цей період відбувалися жорстокі гоніння християн за імператора Діоклетіана.

Він виховувався матір’ю-християнкою. Саме тому вірив в Ісуса Христа з самого дитинства. В 18 років його схопили за віросповідання. Протягом року юнака катували, возили по всій Кілікії від одного міста до іншого. Проте він не відріксі від своєї віри. Весь цей час матір слідувала за сином у сльозах та молитві до Всевишнього.

Врешті-решт Юліяна кинули до мішка, засипали піском і викинули в море. Так він зазнав мученицької смерті. Згодом мощі мученика перенесли до Антіохії, а їхні частини до Єгипту.

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Прикмети 21 червня

Народні прикмети 21 червня / © unsplash.com

Кує зозуля — чекайте на тривале літо.

Небо ясне після заходу сонця — наступний тиждень пройде без опадів.

Теплий, але туманний ранок — до спекотного літа.

Що завтра не можна робити

У давнину липу вважали священним деревом, тому наші предки остерігалися завдавати їй шкоди: не ламали гілок, не рубали й навіть не обрізали без потреби. Це сприймалося як недобрий знак, що міг накликати біду на родину. Особливо лякало, коли липа біля оселі раптово засихала — то вважалося передвісником хвороби або розлуки з близькою людиною.

Що можна робити завтра

До святого Юліяна звертаються з молитвами про внутрішню стійкість, просячи наділити мужністю й витримкою для подолання життєвих труднощів і випробувань. А за народною традицією 21 червня вважається днем світлої дії — вірять, що саме цього дня слід неодмінно зробити добрий вчинок, підтримати когось словом чи ділом, адже це приносить благословення і гармонію в життя.