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21 червня — яке церковне свято, не робіть цього дня одну річ, щоб не було проблем в особистому житті

21 червня — яке церковне свято, не робіть цього дня одну річ, щоб не було проблем в особистому житті

Церковне свято 21 червня / Фото: Unsplash

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського. Він жив у IV столітті, у часи імператора Діоклетіана, який відомий своїми переслідуваннями християн. Юліан народився у місті Тарсі в Кілікії (сучасна Туреччина) в сім'ї благочестивих християн. Після смерті батька, його мати Аскліпіодора присвятила себе вихованню сина в християнській вірі.

Під час переслідувань християн Юліан був заарештований і привезений до суду. Йому запропонували відректися від своєї віри та принести жертву язичницьким богам, але він твердо відмовився. За це Юліана піддали численним тортурам. Згідно з переказами, його били, катували, знущалися над ним, але він залишався незламним у своїй вірі.

Зрештою, Юліана було страчено. Його тіло, за наказом імператора, було кинуто в море. Однак, за переказами, хвилі винесли його тіло на берег, де воно було знайдене та поховане християнами.

Прикмети 21 червня

Народні прикмети 21 червня / © Unsplash
Народні прикмети 21 червня / Фото: Unsplash
  • Після дощу з'явилося яскраве сонце — до вечора буде ще дощ.
  • Жаби стрибають біля водойми, скоро прийде дощова погода.
  • Навколо зірок світлі кола до хорошої погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося рубати липу, адже це могло принести в життя біди. А ось збирати липові квіти дозволяється. Не варто багато розповідати про своє кохання, це принесе проблеми в особистому житті.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для роботи на городі, а тому можете сміливо йти на грядки. Сни, які побачили в ніч проти 21 червня, віщі. Кажуть, що вони намагаються вас попередити про щось важливе.

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