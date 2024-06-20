21 червня — яке церковне свято, не робіть цього дня одну річ, щоб не було проблем в особистому житті

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 21 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського. Він жив у IV столітті, у часи імператора Діоклетіана, який відомий своїми переслідуваннями християн. Юліан народився у місті Тарсі в Кілікії (сучасна Туреччина) в сім'ї благочестивих християн. Після смерті батька, його мати Аскліпіодора присвятила себе вихованню сина в християнській вірі.
Під час переслідувань християн Юліан був заарештований і привезений до суду. Йому запропонували відректися від своєї віри та принести жертву язичницьким богам, але він твердо відмовився. За це Юліана піддали численним тортурам. Згідно з переказами, його били, катували, знущалися над ним, але він залишався незламним у своїй вірі.
Зрештою, Юліана було страчено. Його тіло, за наказом імператора, було кинуто в море. Однак, за переказами, хвилі винесли його тіло на берег, де воно було знайдене та поховане християнами.
Прикмети 21 червня
- Після дощу з'явилося яскраве сонце — до вечора буде ще дощ.
- Жаби стрибають біля водойми, скоро прийде дощова погода.
- Навколо зірок світлі кола до хорошої погоди.
Що завтра не можна робити
Цього дня заборонялося рубати липу, адже це могло принести в життя біди. А ось збирати липові квіти дозволяється. Не варто багато розповідати про своє кохання, це принесе проблеми в особистому житті.
Що можна робити завтра
Цей день вважається сприятливим для роботи на городі, а тому можете сміливо йти на грядки. Сни, які побачили в ніч проти 21 червня, віщі. Кажуть, що вони намагаються вас попередити про щось важливе.
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