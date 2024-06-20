21 червня — яке церковне свято, не робіть цього дня одну річ, щоб не було проблем в особистому житті

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського. Він жив у IV столітті, у часи імператора Діоклетіана, який відомий своїми переслідуваннями християн. Юліан народився у місті Тарсі в Кілікії (сучасна Туреччина) в сім'ї благочестивих християн. Після смерті батька, його мати Аскліпіодора присвятила себе вихованню сина в християнській вірі.

Під час переслідувань християн Юліан був заарештований і привезений до суду. Йому запропонували відректися від своєї віри та принести жертву язичницьким богам, але він твердо відмовився. За це Юліана піддали численним тортурам. Згідно з переказами, його били, катували, знущалися над ним, але він залишався незламним у своїй вірі.

Зрештою, Юліана було страчено. Його тіло, за наказом імператора, було кинуто в море. Однак, за переказами, хвилі винесли його тіло на берег, де воно було знайдене та поховане християнами.

Прикмети 21 червня

Народні прикмети 21 червня / Фото: Unsplash

Після дощу з'явилося яскраве сонце — до вечора буде ще дощ.

Жаби стрибають біля водойми, скоро прийде дощова погода.

Навколо зірок світлі кола до хорошої погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося рубати липу, адже це могло принести в життя біди. А ось збирати липові квіти дозволяється. Не варто багато розповідати про своє кохання, це принесе проблеми в особистому житті.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для роботи на городі, а тому можете сміливо йти на грядки. Сни, які побачили в ніч проти 21 червня, віщі. Кажуть, що вони намагаються вас попередити про щось важливе.

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