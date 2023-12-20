21 грудня — яке церковне свято, чому не можна бажати щастя і здоров'я

Завтра, 21 грудня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Іуліанії. Свята мучениця Іуліанія була народжена в Нікомидії в кінці III століття. Її заручили з поганським правителем Елевсієм, але дівчина відмовилася вийти за нього заміж, бо прийняла християнство. За це Іуліанію піддали жорстоким катуванням і засудили до смерті. Її мужність і стійкість вразили всіх тих людей, які бачили її страждання, і вони також стали християнами. Її страта відбулася 304 року за часів переслідувань імператора Діоклетіана.

Прикмети 21 грудня

Народні прикмети 21 грудня / Фото: Pexels

Сильна заметіль до затяжної зими.

Пішов сніг — влітку буде великий урожай.

Мороз став меншим — скоро буде похмура погода.

Що завтра не можна робити

Цього дня людям заборонялося бажати щастя та здоров'я, вважалося, що побажання збудяться в точності навпаки. А якщо потрібно було щось побажати, то обов'язково обирали більш нейтральні речі. Самотнім дівчатам не можна було багато говорити, інакше вони будуть чекати на свою долю ще дуже довго.

Що можна робити завтра

Якщо цей день присвятити генеральному прибиранню, то можна накликати на себе жіноче щастя. Особливо ретельно цього дня підмітали підлогу, адже вірили, що чим більше бруду вимести, тим більше щастя буде.

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