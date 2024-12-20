21 грудня — яке церковне свято, чому не варто розповідати чужі секрети

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 грудня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Юліани. Вона жила в період, коли християнство ще не було офіційною релігією Римської імперії, і зазнавало переслідувань. Її історія пов'язана з подіями, які відбулися в III-IV столітті, під час правління імператора Максиміана.

Юліана була благородною і щирою вірянкою-християнкою, яка, за різними джерелами, походила з римської родини, що жила в Малої Азії. Вона була наречена багатим і впливовим чоловіком на ім'я Фелікс, однак вона не погодилася на цей шлюб, оскільки її наречений був язичником, а Юліана прагнула залишатися вірною Христу.

Вона активно проповідувала християнську віру серед своїх співвітчизників, що стало причиною її переслідувань. Юліану заарештували за наказом імператора, і їй було запропоновано зректися християнства в обмін на порятунок життя. Однак вона залишилася непохитною у своїй вірі. Після численних катувань свята мучениця була обезголовлена 304 року.

Прикмети 21 грудня

Народні прикмети 21 грудня / Фото: Unsplash

Голосно співають синиці — до посилення морозів.

В лісі чутно далеко відлуння — буде мороз.

На землі ще не лежить сніг — до неврожайного літа.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється підслуховувати чужі розмови, пліткувати, розповідати секрети інших людей, інакше можна отримати проблеми з зором чи слухом. Не варто стригтися, це може нашкодити вашому волоссю.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки обов'язково перераховувати запаси дров, консервації, продовольства, щоб бути впевненими в тому, що пережити зиму буде просто. Також стежили, щоб в льоху не було мишей чи інших шкідників, для цього приміщення обкурювали димом полину чи тютюну.

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