21 грудня — яке церковне свято, чому не варто розповідати чужі секрети

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 21 грудня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Юліани. Вона жила в період, коли християнство ще не було офіційною релігією Римської імперії, і зазнавало переслідувань. Її історія пов'язана з подіями, які відбулися в III-IV столітті, під час правління імператора Максиміана.
Юліана була благородною і щирою вірянкою-християнкою, яка, за різними джерелами, походила з римської родини, що жила в Малої Азії. Вона була наречена багатим і впливовим чоловіком на ім'я Фелікс, однак вона не погодилася на цей шлюб, оскільки її наречений був язичником, а Юліана прагнула залишатися вірною Христу.
Вона активно проповідувала християнську віру серед своїх співвітчизників, що стало причиною її переслідувань. Юліану заарештували за наказом імператора, і їй було запропоновано зректися християнства в обмін на порятунок життя. Однак вона залишилася непохитною у своїй вірі. Після численних катувань свята мучениця була обезголовлена 304 року.
Прикмети 21 грудня
- Голосно співають синиці — до посилення морозів.
- В лісі чутно далеко відлуння — буде мороз.
- На землі ще не лежить сніг — до неврожайного літа.
Що завтра не можна робити
Цього дня забороняється підслуховувати чужі розмови, пліткувати, розповідати секрети інших людей, інакше можна отримати проблеми з зором чи слухом. Не варто стригтися, це може нашкодити вашому волоссю.
Що можна робити завтра
Цього дня наші предки обов'язково перераховувати запаси дров, консервації, продовольства, щоб бути впевненими в тому, що пережити зиму буде просто. Також стежили, щоб в льоху не було мишей чи інших шкідників, для цього приміщення обкурювали димом полину чи тютюну.
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