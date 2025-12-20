Церковне свято 21 грудня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 21 грудня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Юліани. Юліана народилася у I–II столітті (точна дата невідома) у місті Нікомидія (нині — місто Ізміт у Туреччині) або у місті Антіохія (залежно від джерел). Батьки її були заможними, але християнську віру прийняла Юліана сама, під впливом духовного покликання. Вона була віддана християнським принципам і, незважаючи на переслідування язичницьких владарів, залишалася непохитною у вірі.

Юліану піддали мученицьким тортурам через відмову принести жертву язичницьким богам. Відповідно до передання, вона була піддана катуванням, але зберегла цнотливість і віру. За різними джерелами, Юліану або стратили мечем, або засудили на смерть через інші тортури; легенди відзначають, що навіть перед загрозою смерті вона залишалася непохитною.

Прикмети 21 грудня

Народні прикмети 21 грудня / © unsplash.com

Теплий і безсніжний день 21 грудня — вказує на пізню, м’яку зиму.

21 грудня вітер дме з півночі — зима буде холодною і сніжною.

Птахи літають низько — сніг або мороз скоро прийдуть.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями краще уникати роботи з гострими предметами, а також не займатися прядінням чи ткацтвом. Вважається, що невиконані до цього дня важливі справи, наприклад, не сплачений борг, приносять неприємності, тож їх краще завершити заздалегідь.

Реклама

Що можна робити завтра

У цей день тривала підготовка до Різдва, яке святкують 25 грудня. У давнину люди особливо остерігалися пристріту та недобрих намірів оточуючих, тож для захисту на почесне місце ставили срібний предмет — наприклад, маленьку срібну ложечку. Вважалося, що це відвертає зло й змушує людей із поганими помислами обходити дім стороною.