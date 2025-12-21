Ритуали в день зимового сонцестояння / © www.freepik.com/free-photo

Упродовж багатьох століть люди надавали особливого значення дням, коли природа змінює свій ритм. Один із таких моментів — зимове сонцестояння. Саме 21 грудня 2025 року світловий день буде найкоротшим, а ніч — найдовшою. У народних традиціях і сучасних духовних практиках цей день вважають символічною точкою перезавантаження: завершення старого циклу й початку нового. Вважається, що правильний настрій і прості дії цього дня допомагають закласти основу для здоров’я, фінансової стабільності та внутрішнього спокою на майбутній рік.

21 грудня 2025 — найголовніший день року: що варто зробити для оновлення життя

Чому цей день вважають особливим? Зимове сонцестояння символізує момент, коли темрява досягає свого піку, після чого світло починає поступово повертатися. У багатьох культурах це трактували як:

завершення складного життєвого періоду;

очищення від накопиченого тягаря;

закладення намірів на майбутнє;

початок внутрішнього відродження.

Саме тому цей день часто використовують для підсумків і свідомих рішень.

