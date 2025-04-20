Церковне свято 21 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 21 квітня, в православному календарі день пам’яті священномученика Януарія та інших. Він жив у III столітті та був єпископом Беневенто в Кампанії (сучасна Італія). Він став відомим завдяки своїй ревній пастирській діяльності, особистій мужності й відданості Христу в часи жорстоких гонінь на християн, які організував римський імператор Діоклетіан.

Під час відвідин ув’язнених вірян у місті Поццуолі, Януарій був заарештований разом із кількома супутниками — дияконом Фестом, чтецями Прокулом і Соцієм, а також вірянами Лаурентієм та Євтихієм.

Засуджених піддали тортурам і кинули на розтерзання диким звірам у цирку. Однак, за переказами, звірі не чіпали християн. Тоді за наказом правителя їх усіх було страчено через усічення мечем. Мученицька кончина відбулася, за церковною традицією, близько 305 року.

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Прикмети 21 квітня

Народні прикмети 21 квітня / © unsplash.com

День сонячний — чекайте на добрий врожай пшениці.

Прилетіли ластівки — весна остаточно вступила у свої права.

Зозуля закує — до теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Особливо важливо тримати серце в чистоті. Цього дня не можна впускати у себе зневіру, заздрість чи темні думки. Заборонено тримати в собі образи чи бажати комусь зла — натомість варто відпустити все зайве, очистити душу й дарувати людям тепло, добро і щирість. Будь-які сварки, лайка, надмір у їжі чи спиртному — вважаються серйозним відступом від духу свята.

Це важливий день — Світлий понеділок, що слідує одразу за Великоднем. Він, як і вся Світла седмиця, присвячений радості Воскресіння. Тож у ці дні не проводять шлюбних церемоній, весіль і поминальних служб, оскільки це час світлої радості, коли все живе славить перемогу життя над смертю.

Що можна робити завтра

У православне свято цього дня віряни прагнуть духовного оновлення. Люди йдуть до храму з відкритими серцями, щоби звернутись до Ісуса Христа з проханням про прощення гріхів, про зцілення та благословення для себе й своїх близьких. Це час молитви, вдячності та світлої надії.

А за народною традицією — це Поливаний, або Мокрий понеділок — день, коли вода стає живою. Люди обливаються прохолодною водою, вірячи, що вона в цей день набуває цілющої сили: змиває недуги, додає енергії й захищає від зла на цілий рік — аж до наступного Великодня.