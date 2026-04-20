Завтра, 21 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Януарія і тих, хто з ним. Життя святого Януарія припадає на часи правління імператора Діоклетіана, коли Римська імперія переживала одну з найжорстокіших хвиль переслідувань християн. Януарій був єпископом Беневенто і, за переданням, відзначався глибокою духовністю, милосердям і ревністю у проповіді Євангелія.

Його служіння не обмежувалося лише пастирською опікою над вірними. Він підтримував ув’язнених християн, відвідував громади, зміцнював віруючих у часи страху та нестабільності, стаючи для них живим прикладом християнської стійкості.

Під час переслідувань Януарій був заарештований разом із групою своїх соратників і духовних послідовників. За переказами, серед них були диякони та миряни, які залишилися вірними Христу до кінця. Їх усіх було піддано жорстоким катуванням, намагаючись змусити зректися віри.

Однак ні погрози, ні тортури не зламали їхнього духу. Януарій і його сподвижники залишилися непохитними, свідчачи, що віра для них є вищою за земне життя.

Разом зі святим Януарієм мученицький вінець прийняли його найближчі соратники — диякони та християни з його громади. У традиції згадуються імена кількох із них, серед яких Фест, Дезидерій і Сосій, а також інші вірні, які супроводжували свого єпископа в останньому свідченні віри.

Їхня спільна жертва підкреслює важливий духовний сенс: святість у християнстві є не лише індивідуальним шляхом, а й спільним досвідом Церкви, де кожен член громади здатен стати свідком істини.

Церковне свято 21 квітня — день пам’яті святого мученика Теодора, що в Персії

Події, пов’язані з мучеництвом святого Теодора, відбувалися в Перській державі в період загострення протистояння між зороастрійською владою та зростаючими християнськими громадами. Християни вважалися підозрілими підданими, а їхня віра — загрозою традиційній релігійній системі імперії.

У цей час багато вірних зазнавали арештів, допитів і страт, особливо ті, хто відкрито сповідував Христа або відмовлявся брати участь у державних язичницьких обрядах.

Святий Теодор був серед тих, хто не приховував своєї віри. За переданням, він відкрито визнавав себе християнином, зміцнюючи інших у вірі навіть перед загрозою смерті. Його поведінка під час переслідувань свідчила про глибоку духовну стійкість і внутрішній мир.

Після арешту Теодор зазнав допитів і катувань, однак не відрікся від Христа. Його мужність стала прикладом для багатьох інших вірних, які також обрали шлях вірності до кінця.

Святий Теодор прийняв мученицьку смерть, засвідчивши, що віра для нього є вищою за страх і земне життя. Його подвиг став частиною великої традиції мучеників Персії, які в різні епохи зберігали християнську ідентичність у складних умовах.

Прикмети 21 квітня

Народні прикмети 21 квітня

Похмура або туманна погода — до неврожайного року.

Рано зацвіла береза — буде сухе літо.

Високі хмари з дощем — добра волога для землі та посівів.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще уникати виснажливої фізичної роботи. Також не рекомендують вирушати до лісу та відвідувати кладовище — ці справи радять перенести на інший час, щоб провести день спокійніше та без зайвого напруження.

Що можна робити завтра

У православний день сьогодні вірянам радять відвідати храм. У молитві звертаються до святих з проханнями про прощення гріхів, здоров’я для рідних і духовний спокій для близьких людей.