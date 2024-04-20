21 квітня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб не втратити всі гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 квітня, в православному календарі день пам’яті священномученика Януарія, преподобного Прокла та інших. Священномученик Януарій був єпископом Беневентським у Італії. Він народився 21 квітня 272 року в Беневенто і помер 305 року в Поццуолі. Януарій був арештований під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана і зазнав мученицької смерті.

Преподобний Прокл був патріархом Константинопольським і учнем Івана Золотоустого. Він жив у 5 столітті і був відомий своїми проповідями та теологічними творами.

Прикмети 21 квітня

Народні прикмети 21 квітня / Фото: pixabay.com

Дрібний дощик — негода затягнеться надовго.

Береза розпустила листя раніше за клен — до сухого літа.

Чим раніше на черемші з'явилися квіти, тим спекотнішим буде літо.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури намагалися не ходити на кладовище. Вірили, що інакше злі духи можуть вкрасти їхню душу. Також заборонялося купатися у водоймі, щоб не отримати неприємностей на роботі. А щоб не втратити всі гроші, намагалися не шкодити рослинам (не ламати гілки, не витоптувати, не корчувати тощо).

Що можна робити завтра

Цього дня молоді дівчата влаштовували гуляння, зокрема, танцювали навколо яблунь, які вже починали квітнути, співали народні пісні. А літні люди збиралися рано вранці і йли до кінця села, де звертали на захід, промовляючи різні замовляння від темних сил.

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