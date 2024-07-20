21 липня — яке церковне свято, тримайте при собі одну річ, щоб не потрапити у велику біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 липня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Симеона й Івана. Симеон жив у VI столітті і народився в Едессі (сучасна Шанліурфа в Туреччині). Він відомий як Симеон Блаженний або Симеон Дивний через свій надзвичайний спосіб життя, який відрізнявся великою мірою аскетизму.

В юності Симеон залишив своє багате сімейне життя, щоб присвятити себе монашеським подвигам. Він прагнув уникнути спокус мирського життя, тому оселився в печері на віддаленому місці. Він жив дуже строго, уникаючи розкоші і комфорту, постійно молячись і постуючи. Його життя було сповнене чудес, зцілень і духовних прозрінь, що привертало до нього багато людей, які шукали його духовного керівництва. Симеон помер у кінці VI століття, залишивши по собі пам'ять про великого подвижника і чудотворця.

Іван, як і Симеон, також був відомим аскетом, який жив у VI столітті. Він був учнем Симеона і супроводжував його в духовних подвигах. Іван став учнем Симеона, слідуючи за ним у його аскетичних практиках. Він переймав у свого наставника всі основи монашеського життя. Іван, як і Симеон, відзначався суворим постом, молитвою та іншими аскетичними практиками. Він також мав дар зцілення і прозорливості, що залучало до нього багато людей. Після смерті свого наставника, Іван продовжував жити аскетично, померши також у кінці VI століття.

Церковне свято 21 липня — день пам'яті святого пророка Єзекиїла

Єзекиїл народився в Єрусалимі, був сином священика Вузія. Він сам був священиком, що дало йому глибоке розуміння релігійних обрядів та законів Ізраїлю. 597 року до н.е., під час завоювання Єрусалиму вавилонським царем Навуходоносором, Єзекиїла разом з іншими юдеями було взято в полон і відправлено до Вавилону. Він оселився в Тель-Авіві на річці Ховар.

У віці приблизно 30 років Єзекиїл отримав покликання до пророчого служіння через видіння, де він побачив славу Господню на небесній колісниці. Це видіння описано в першій главі його книги. Єзекиїл мав багато видінь, які він записав у своїй книзі. Вони включають видіння про зруйнування Єрусалиму, відновлення храму, сухі кістки, що оживають, та багато інших. Ці видіння мали на меті підняти мораль і віру вигнанців та нагадати їм про Божу вірність і обітниці.

Єзекиїл не лише пророкував майбутні події, але й викривав гріхи народу, закликаючи до покаяння і повернення до Господа. Він говорив про особисту відповідальність за гріхи та обіцяв відновлення й відродження Ізраїлю. Єзекиїл передбачав неминуче зруйнування Єрусалиму через гріхи народу, особливо ідолопоклонство та моральну розбещеність.

Після періоду покарання пророк обіцяв відновлення Ізраїлю, повернення вигнанців і відбудову храму. Він пророкував про новий Завіт і духовне відродження народу. Це одне з найвідоміших видінь Єзекиїла, в якому сухі кістки оживають і стають живим військом. Воно символізувало відродження надії та життя для ізраїльського народу.

Точна дата смерті Єзекиїла невідома, але вважається, що він помер у вигнанні у Вавилоні. Книга пророка Єзекиїла стала важливою частиною біблійного канону. Вона містить багато пророцтв, які мають значення не лише для юдеїв, але й для християнської традиції.

Прикмети 21 липня

Народні прикмети 21 липня / Фото: Unsplash

Холодно вночі, взимку буде морозно.

Туман опускається, буде тепла погода.

Дощить — чекайте на великий урожай грибів.

Що завтра не можна робити

Не варто пліткувати і сваритися, інакше конфлікт затягнеться надовго. Не варто залишати вдома немитий посуд, не розкидайте речі, тому що це принесе нещастя в будинок.

Що можна робити завтра

Варто тримати при собі всі слова і мовчати, тоді ви не потрапите у велику біду. Починали вже прощатися з літом, а ще збирали яблуки. Однак, їх не можна було їсти до Преображення Господнього.

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