Церковне свято 21 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 21 липня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Симеона й Івана. Преподобний Симеон Стовпник Молодший народився 521 року в Антіохії Сирійській. Походив із побожної християнської родини. Уже в юності прагнув відлюдництва і чернечого життя. Поселився поблизу гори Чудної (Мирракійської) поблизу Антіохії. Прийняв суворе подвижництво на зразок Симеона Стовпника Старшого: став на стовп, що був символом повної відмови від мирського життя. Помер 24 травня 592 року.

Преподобний Іван обрав суворий пустельницький шлях життя — він оселився в дикій місцевості, віддаленій від людського житла, у повній тиші, відданий молитві, посту та покаянню. Жив без контакту зі світом, лише зрідка приймаючи паломників. Вів надзвичайно суворе життя — не мав нічого, крім одягу, молитви та Божої благодаті. Багато хто вважав його безсловесним, але він мав глибоку внутрішню силу та мудрість, які проявлялися в діях і в духу.

Церковне свято 21 липня — день пам’яті святого пророка Єзекиїла

Один із чотирьох великих пророків Старого Завіту (разом з Ісаєю, Єремією та Даниїлом). Його життя, служіння та пророцтва займають окрему біблійну книгу — Книгу пророка Єзекиїла, що складається з 48 розділів.

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Народився приблизно 622 року до н. е. Походив із священицького роду, син Вузія (Вузі). Ймовірно, ріс у Єрусалимі під час царювання Йосії, коли ще діяли деякі релігійні реформи. 597 року до н.е. юдейський цар Йоакин був захоплений у полон вавилонянами, і разом з ним у першу хвилю переселення потрапив і молодий Єзекиїл (близько 25 років). Пророк жив у вавилонському полоні, в поселенні Тел-Авів біля річки Ховар (Кевар).

Єзекиїл був покликаний до пророчого служіння у 30-річному віці (приблизно 593 рік до н.е.), що символічно, бо це був вік початку священичого служіння. Його перше велике видіння — візія слави Божої: сяючий престол, херувими з чотирма обличчями, колесо в колесі, блискавки та сяйво (Єз. 1). Цей образ став одним із найглибших і наймістичніших в усьому Святому Письмі.

Пророцтво Єзекиїла охоплює період приблизно 593–571 рр. до н.е. За переданням, був убитий одним із ізраїльських князів у Вавилоні через викриття його гріхів. Місце поховання не встановлено достеменно, але в єврейській традиції вшановується гробниця пророка Єзекиїла поблизу Аль-Куфі (Ірак).

Прикмети 21 липня

Народні прикмети 21 липня / © Pixabay

Бджоли гудуть гучніше звичайного — буде зміна погоди або дощ.

Жаби кумкають увечері — до погожого наступного дня.

Птахи купаються в пилюці або пісочку — до спеки.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня слід уникати будь-якої роботи з гострими знаряддями — сокирами, косами, пилками чи ножами, адже існує підвищена ймовірність отримати травму. Найважливішим застереженням цього дня є стриманість у словах — порожні розмови, плітки чи безцільне базікання вважаються небезпечними, адже можуть обернутися хвилею негараздів. Говорити варто лише тоді, коли це справді необхідно.

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Що можна робити завтра

Згідно з давніми традиціями, цей день ідеально підходить для наведення ладу в оселі — можна прибирати, перебирати речі в шафах, очищувати комори та господарські закутки. У давнину саме з цього часу господарі починали готуватися до холодів: розчищали льохи, починали домашні заготівлі, діставали з клунь теплий одяг і ковдри. Попри відчуття, що літо ще триває, його сила вже згасає — і природа тихо нагадує про близькість осені.